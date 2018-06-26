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Wi-Fi становится более защищенной от хакеров: как активировать новую функцию

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Новый уровень безопасности Wi-Fi
Новый уровень безопасности Wi-Fi / Фото из открытых источников

Всемирная организация Wi-Fi Alliance, которая контролирует внедрение стандарта Wi-Fi, заявила о тестировании новой версии протокола безопасности WPA3.

Об этом сообщили в Сossa.ru.

Как известно, сейчас устройства Wi-Fi используют протокол безопасности WPA2 с 2004 года, очевидно, что его функции являются несколько устаревшими.

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Новый протокол WPA3 обеспечивает дополнительную защиту для устройств, подключенных через Wi-Fi. Так, одна из новых функций затрудняет для хакеров процесс взлома пароля и ограничивает данные, которые они могут увидеть, даже если обнаружен код доступа.

WPA3 обеспечит защиту от офлайн-атак, при котором пароль пытаются угадать. Так, хакер захватывает данные из потока Wi-Fi, воспроизводит его на частном компьютере и подставляет пароли, пока не найдет совпадение. Однако, с WPA3 хакер вынужден взаимодействовать с активным устройством Wi-Fi, что затрудняет процесс подбора пароля.

Как активировать WPA3?

Чтобы активировать защиту WPA3, придется купить новый маршрутизатор, который поддерживает WPA3, или обновить старый. Это же касается и гаджетов – надо или купить новые, которые будут поддерживать WPA3, или же ждать, что старые устройства тоже смогут обновиться. При этом WPA3-устройства могут подключаться к девайсам с WPA2.

Полноценно WPA3 планируют запустить уже в этом году.

Кроме того, Wi-Fi Alliance анонсировал новую функцию Wi-Fi под названием Easy Connect. Она должна упростить процесс подключения домашних гаджетов к маршрутизатору. Так, если устройство и маршрутизатор поддерживают Easy Connect, то можно только отсканировать QR-код и автоматически подключить к Wi-Fi новое устройство.

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Теги: Техно Интернет Хакерская атака хакеры
Источник: 24 Канал
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