Венгерский лоукостер Wizz Air планирует возобновить прямые авиарейсы из Украины в ОАЭ. С 1 октября он начнет выполнять рейсы из Одессы в Абу-Даби.

О новых рейсах из Одессы в ОАЭ сообщает портал Avianews со ссылкой на систему бронирования лоукостера Wizz Air.

К слову Ryanair анонсировал новый рейс со Львова: направление и цены

Известно, что рейсы будут осуществляться дважды в неделю – в четверг и воскресенье. Прямых полетов из Украины в ОАЭ этот лоукостер не осуществлял с 2015 года – из-за войны и финансового кризиса.

Минимальная стоимость билета из Одессы составляет 1 тысячу 460 гривен, а вот из Абу-Даби обратно в Украину стоимость полета стартует от 870 гривен.

Самый низкий тариф Basic предусматривает перевозку только ручной клади с габаритами до 40х30х20 сантиметров и весом до 10 килограммов.

Маршрут Одесса – Абу-Даби: карта