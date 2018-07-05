Wizz Air анонсировал новые рейсы из Киева: куда будет летать лоукостер
Популярный европейский лоукост-перевозчик Wizz Air анонсировал запуск сразу 5 новых рейсов, которые будут летать из Киева.
Об этом говорится в рассылке, которую лоукостер рассылает пассажирам.
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Мы предлагаем вам новые варианты для путешествий из Киева (Украина) вскоре!
– говорится в объявлении.
Венгерский лоукостер запускает новые рейсы по следующим направлениям: Дортмунд, Мемминген (Munich West), Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове и Копенгаген.
Wizz Air анонсировал запуск новых маршрутов из Украины
Правда, пока не известны ни дата запуска, ни цены на билеты на новых маршрутах.
Ранее в Wizz Air анонсировали, что не только запустят из Украины новые рейсы, но увеличат частоту полетов.