Wizz Air анонсировал новые рейсы из Киева: куда будет летать лоукостер

Популярный европейский лоукост-перевозчик Wizz Air анонсировал запуск сразу 5 новых рейсов, которые будут летать из Киева.

Об этом говорится в рассылке, которую лоукостер рассылает пассажирам.

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Мы предлагаем вам новые варианты для путешествий из Киева (Украина) вскоре!

– говорится в объявлении.

Венгерский лоукостер запускает новые рейсы по следующим направлениям: Дортмунд, Мемминген (Munich West), Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове и Копенгаген.

Wizz Air анонсировал запуск новых маршрутов из Украины

Правда, пока не известны ни дата запуска, ни цены на билеты на новых маршрутах.

Ранее в Wizz Air анонсировали, что не только запустят из Украины новые рейсы, но увеличат частоту полетов.