10:03
30 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, 29 октября
      Вести.UA. Слезные письма Савченко о помощи. Стокгольмский синдром Барны
      Вєсті.UA
      20:57, 29 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Wizz Air начинает полеты в шесть европейских городов

      67 Читати новину українською
      Wizz Air
      Wizz Air / Фото из открытых источников

      Венгерская авиакомпания лоукост Wizz Air запустила новые рейсы из трех украинских городов.

      Об этом сообщает пресс-служба компании.

      Читайте также: Wizz Air будет чаще летать из Украины: известна причина

      28 октября Wizz Air начала летать из Харькова в польские города Гданьск и Вроцлав. Рейсы будут выполняться дважды в неделю в среду и пятницу. Цена билета начинается от 9,99 евро в Гданьск и 14,99 евро до Вроцлава.

      В воскресенье также был первый полет из Киева в Вену. Рейсы запланированы шесть раз в неделю, кроме вторника. Цена билета – от 39,99 евро.

      29 октября состоялся первый рейс из Львова в Вильнюс, а сегодня, 30 октября, из Львова в Братиславу. В Ригу Wizz Air будет летать дважды в неделю в понедельник и пятницу. Цена билета – от 24,99 евро.

      В Братиславу полеты будут во вторник, четверг и субботу, цены стартуют от 19,99 евро.

      Теги: Новости Украины Wizz Air Новости Харькова Новости Львова Новости Киева авиация
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      SkyUp запускает 4 новых регулярных рейса в Европу: какой сервис ждать украинцам
      сегодня , 10:02 SkyUp запускает 4 новых регулярных рейса в Европу: какой сервис ждать украинцам
      Катерина Петренко
      Игры "патриотов": кто и почему блокирует принятие закона о новых избирательных правилах
      сегодня , 09:02 Игры "патриотов": кто и почему блокирует принятие закона о новых избирательных правилах
      Наталя Ромашова
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      29 октября , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Грабунки та вбивства: на Донбас повертаються козаки
      сегодня , 08:40 Грабунки та вбивства: на Донбас повертаються козаки
      Олексій Чибісов
      Закат звезды российского "Терминатора": Китай дышит в спину
      29 октября , 22:00 Закат звезды российского "Терминатора": Китай дышит в спину
      Злой Одессит
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      ДТП в Киеве: столкнулись трактор и микроавтобус (ВИДЕО)
       1 июня 2012 , 14:50 0
      Смертельный рейд во Львове: Во время ночной проверки полицейских скончался молодой человек
       9 февраля , 19:38
      Льготное налогообложение импортных б/у авто хотят продлить еще на 2 года
       7 июня , 09:03
      Зинченко отправился с Манчестер Сити на турне в США, несмотря на слухи о трансфере в другой клуб
       17 июля , 15:47
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук