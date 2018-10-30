Wizz Air начинает полеты в шесть европейских городов

Венгерская авиакомпания лоукост Wizz Air запустила новые рейсы из трех украинских городов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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28 октября Wizz Air начала летать из Харькова в польские города Гданьск и Вроцлав. Рейсы будут выполняться дважды в неделю в среду и пятницу. Цена билета начинается от 9,99 евро в Гданьск и 14,99 евро до Вроцлава.

В воскресенье также был первый полет из Киева в Вену. Рейсы запланированы шесть раз в неделю, кроме вторника. Цена билета – от 39,99 евро.

29 октября состоялся первый рейс из Львова в Вильнюс, а сегодня, 30 октября, из Львова в Братиславу. В Ригу Wizz Air будет летать дважды в неделю в понедельник и пятницу. Цена билета – от 24,99 евро.

В Братиславу полеты будут во вторник, четверг и субботу, цены стартуют от 19,99 евро.