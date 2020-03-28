Wizz Air не будет летать из аэропорта "Киев" после окончания карантина: причина

Венгерский лоукостер Wizz Air временно остановил выполнение рейсов из и в Международный аэропорт "Киев" до 30 апреля включительно. Отметим, что в Украине действует карантин до 24 апреля.

Про скасування польотів до 30 квітня повідомили у пресслужбі авіакомпанії, пише "Європейська правда".

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Таке рішення ухвалили через те, що термін тимчасового закриття аеропорту подовжили. З 17 березня всі авіарейси, зокрема й внутрішні, з Міжнародного аеропорту "Київ" скасували. Таке рішення ухвалив уряд у межах посилення карантинних заходів.

Як повернути гроші за квитки

В авіакомпанії пояснили, що пасажири, бронювання яких зазнали змін, будуть автоматично поінформовані через електронну пошту у разі. Відтак 120% компенсація вартості квитків буде перерахована на рахунок WIZZ у формі кредиту, який можна використати впродовж наступних 24 місяців на придбання послуг та товарів Wizz Air.

Пасажири також можуть обрати грошове відшкодування, що потребує більше часу для виконання. Ті, хто здійснювали бронювання через туристичні агенції, а також через онлайн-агенції – повинні зв'язатися з компанією, у якої вони придбали квитки.

Більше про те, як повернути гроші за квитки – читайте у матеріалі 24 каналу.

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