12:42
1 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Wizz Air не будет работать в Украине до 1 мая из-за карантина

      - Читати новину українською
      Wizz Air зупинила виконання рейсів через карантинні обмеження / Znaj.ua

      Компания Wizz Air объявила, что не будет выполнять свои рейсы в Украину до 1 мая. Соответствующее решение связано с продлением карантина в Украине до 24 апреля и запретом на авиасообщение.

      Самая  большая лоукост-авиакомпания в Центральной и Восточной Европе сообщила, что не будет выполнять полеты в апреле из Киева, Львова, Харькова и Одессы, а также не начнет выполнять регулярные рейсы из Запорожья. Об этом говорится на сайте компании.

      Читайте также В SkyUp рассказали, сколько вернули людей в Украину во время карантина

      Пути возврата средств за билеты:

      • Пассажиры, которые приобрели билеты через официальный сайт или мобильное приложение авиакомпании, получат сообщение по электронной почте. На счет WIZZ клиента начислят 120% от начального тарифа. Этими средствами можно будет воспользоваться в течение двух лет, чтобы приобрести услуги и продукты WIZZ Air.
      • Те, кому этот вариант не подходит, смогут вернуть 100% в денежном эквиваленте. Однако эта процедура займет больше времени.
      • Если билет приобрели через туристическую компанию, то говорить о возмещении следует со своим туроператором.

      12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      С 24 марта украинцам запретили осуществлять любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.

      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Путешествия Транспорт Wizz Air авиация
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 06:00 Что изменится в апреле: надбавки к пенсиям, 2 этап медреформы, карантин и налоговые каникулы
      Новини України 12628
      сегодня , 08:30 Курс валют на 1 апреля: доллар и евро упали в цене
      Новини України 7255
      сегодня , 06:18 В Британии нашли овцу, которая лает и дружит с собаками: забавные фото
      Курйозні новини 2256
      сегодня , 11:47 В 2020 году на Донбассе погибли 43 военных: поименный список
      Новини України 31358
      сегодня , 08:34 От COVID-19 в США могут умереть до 240 тысяч человек, – Белый дом
      Новини України 4146
      сегодня , 09:40 На Хмельнитчине мужчина возил гроб, призывая соблюдать карантин: чем это закончилось
      Новини України 2168
      сегодня , 10:12 Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: свежие данные МИД
      Лікування 21927
      сегодня , 08:02 Главные новости 31 марта: карантин могут продлить, закон о рынке земли заблокировали
      Новини України 21838
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 05:00 Новости о коронавирусе 31 марта: в мире свыше 850 000 случаев, карантин могут продлить
      Соломія Ніколайчук
      31 марта , 23:53 Граница не на замке: как МИД собирается спасать украинцев, оставшихся за рубежом
      Дмитро Кулеба
      31 марта , 18:49 В сеть попали концепты новой линейки вин Villa Krim
      Ліза Астахова
      Залиште відгук