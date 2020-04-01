Wizz Air не будет работать в Украине до 1 мая из-за карантина

Компания Wizz Air объявила, что не будет выполнять свои рейсы в Украину до 1 мая. Соответствующее решение связано с продлением карантина в Украине до 24 апреля и запретом на авиасообщение.

Самая большая лоукост-авиакомпания в Центральной и Восточной Европе сообщила, что не будет выполнять полеты в апреле из Киева, Львова, Харькова и Одессы, а также не начнет выполнять регулярные рейсы из Запорожья. Об этом говорится на сайте компании.

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Пути возврата средств за билеты:

Пассажиры, которые приобрели билеты через официальный сайт или мобильное приложение авиакомпании, получат сообщение по электронной почте. На счет WIZZ клиента начислят 120% от начального тарифа. Этими средствами можно будет воспользоваться в течение двух лет, чтобы приобрести услуги и продукты WIZZ Air.

Те, кому этот вариант не подходит, смогут вернуть 100% в денежном эквиваленте. Однако эта процедура займет больше времени.

Если билет приобрели через туристическую компанию, то говорить о возмещении следует со своим туроператором.

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.

В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

С 24 марта украинцам запретили осуществлять любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.