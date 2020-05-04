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      Wizz Air объяснил, почему в разгар пандемии откроет базу во Львове

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      Wizz Air открывает базу во Львове во время пандемии – причина
      Wizz Air відкриє у Львові свою базу / Фото 24 каналу

      Венгерский лоукостер Wizz Air летом откроет новую базу в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого. В компании объяснили, почему будут расширять деятельность в Украине во время мирового кризиса.

      Базу відкривають через прихильність до українського ринку і фінансову стабільність. Про це виданню "Економічна правда" розповів комерційний директор Wizz Air Джордж Міхалопулос.

      Детальніше Wizz Air відкриє у Львові свою базу

      Враховуючи нашу лоукост бізнес-модель та фінансовий стан ми бачимо, що для нас цей період – це можливість продовжувати зростання. І про це свідчить наш сьогоднішній анонс щодо відкриття нової бази та нових рейсів,
      – повідомляє Міхалопулос.

      Комерційний директор лоукостера підкреслив, що Wizz Air в Україні працює більше десяти років і співпраця надалі розширюватитметься.

      Водночас у Wizz Air визнають, що невизначеність довколо авіаперевезень і пандемії буде тривати, як мінімум 2-3 місяці. "Ми розуміємо, що наступні 2-3 місяці будуть трохи невизначеними через необхідність адаптуватися. Але наша співпраця з Україною – це не про 2-3 місяці, йдеться про роки співпраці і ми продовжимо розширювати діяльність на цьому ринку", – зазначив комерційний директор компанії.

      Нові напрямки з України

      Wizz Air анонсував відкриття п'яти нових маршрутів з липня зі Львова:

      • до Біллунна (Данія),
      • до Таллінна (Естонія),
      • до Лісабона (Португалія),
      • до Гамбурга (Німеччина),
      • до Щецина (Польща).

      Авіакомпанія також анонсувала два нові рейси з Харкова:

      • до Талліна (Естонія),
      • до Берліна (Німеччина).

      Бронювання квитків вже доступне для пасажирів

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Компании и рынки Новости Львова Wizz Air авиация
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