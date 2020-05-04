Wizz Air объяснил, почему в разгар пандемии откроет базу во Львове
Венгерский лоукостер Wizz Air летом откроет новую базу в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого. В компании объяснили, почему будут расширять деятельность в Украине во время мирового кризиса.
Базу відкривають через прихильність до українського ринку і фінансову стабільність. Про це виданню "Економічна правда" розповів комерційний директор Wizz Air Джордж Міхалопулос.
Детальніше Wizz Air відкриє у Львові свою базу
Враховуючи нашу лоукост бізнес-модель та фінансовий стан ми бачимо, що для нас цей період – це можливість продовжувати зростання. І про це свідчить наш сьогоднішній анонс щодо відкриття нової бази та нових рейсів,
– повідомляє Міхалопулос.
Комерційний директор лоукостера підкреслив, що Wizz Air в Україні працює більше десяти років і співпраця надалі розширюватитметься.
Водночас у Wizz Air визнають, що невизначеність довколо авіаперевезень і пандемії буде тривати, як мінімум 2-3 місяці. "Ми розуміємо, що наступні 2-3 місяці будуть трохи невизначеними через необхідність адаптуватися. Але наша співпраця з Україною – це не про 2-3 місяці, йдеться про роки співпраці і ми продовжимо розширювати діяльність на цьому ринку", – зазначив комерційний директор компанії.
Нові напрямки з України
Wizz Air анонсував відкриття п'яти нових маршрутів з липня зі Львова:
- до Біллунна (Данія),
- до Таллінна (Естонія),
- до Лісабона (Португалія),
- до Гамбурга (Німеччина),
- до Щецина (Польща).
Авіакомпанія також анонсувала два нові рейси з Харкова:
- до Талліна (Естонія),
- до Берліна (Німеччина).
Бронювання квитків вже доступне для пасажирів