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      Wizz Air открывает новые рейсы из Украины: куда будет летать популярная лоукост-авиакомпания

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      Wizz Air открывает новые рейсы из Украины: куда будет летать популярная лоукост-авиакомпания

      Популярная венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air в течение ноября-декабря планирует открыть три новых рейса из Украины.

      Об этом говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.

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      Так, первый рейс по маршруту Харьков – Лондон (Лутон) – Харьков был совершен 13 ноября в 13:24 по Киеву.

      Кроме того, лоукостер намерен выполнять перелеты в Вену (открытие 25 ноября), а также из Львова в аэропорт Франкфурт-Хан (открытие 14 декабря).

      Цена на билет в одну сторону стартует от 19,99 евро, что равняется около 549 гривнам.

      Кроме того, в марте 2019 года Wizz Air откроет 4 анонсированных ранее маршрута: из Киева в Бремен, Биллунн и Ригу и из Львова в Копенгаген, а также разместит 4-й самолет Airbus A320 на своей базе в Киеве.

      Добавим, что в течение 10 месяцев 2018 года авиакомпания перевезла более 1,2 миллиона пассажиров в Украину и из нее, а это 110% роста по сравнению с прошлым годом.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Wizz Air запустил новые рейсы из трех украинских городов – из Харькова в польские Гданьск и Вроцлав, из Киева в Вену и из Львова в Вильнюс и Братиславу.

      Теги: Wizz Air авиация Новости Украины
      Источник: 24 канал
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