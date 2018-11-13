Wizz Air открывает новые рейсы из Украины: куда будет летать популярная лоукост-авиакомпания

Популярная венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air в течение ноября-декабря планирует открыть три новых рейса из Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.

Читайте также: Авиакомпании МАУ, Ryanair и Wizz Air изменили правила бесплатного провоза багажа

Так, первый рейс по маршруту Харьков – Лондон (Лутон) – Харьков был совершен 13 ноября в 13:24 по Киеву.

Кроме того, лоукостер намерен выполнять перелеты в Вену (открытие 25 ноября), а также из Львова в аэропорт Франкфурт-Хан (открытие 14 декабря).

Цена на билет в одну сторону стартует от 19,99 евро, что равняется около 549 гривнам.

Кроме того, в марте 2019 года Wizz Air откроет 4 анонсированных ранее маршрута: из Киева в Бремен, Биллунн и Ригу и из Львова в Копенгаген, а также разместит 4-й самолет Airbus A320 на своей базе в Киеве.

Добавим, что в течение 10 месяцев 2018 года авиакомпания перевезла более 1,2 миллиона пассажиров в Украину и из нее, а это 110% роста по сравнению с прошлым годом.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Wizz Air запустил новые рейсы из трех украинских городов – из Харькова в польские Гданьск и Вроцлав, из Киева в Вену и из Львова в Вильнюс и Братиславу.