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Wizz Air открывает рейсы из Украины в Вену

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Wizz Air открывает рейсы из Украины в Вену
Wizz Air открывает рейсы из Украины в Вену / life-in-travel.com.ua

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air открывает с 25 ноября 2018 года рейсы из Харькова в австрийскую Вену, билеты стартуют от 1349 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Wizz Air на странице в Facebook.

Рейс по маршруту Харьков — Вена будет выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. А с 23 марта 2019 года рейсы будут выполняться три раза в неделю — во вторник, четверг и субботу.

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Билеты на 25 ноября в столицу Австрии Вену стартуют от 1349 гривен.

К слову, авиакомпания Wizz Air изменила дату запуска рейса между Львовом и немецким Дортмундом. Если раньше первый рейс был запланирован на 21 мая, то теперь запуск состоится на два месяца раньше.

Чем известна авиакомпания Wizz Air? Это самый большой лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, который осуществляет рейсы по более чем 550 маршрутам с 28 баз в 43 странах. Флот авиакомпании насчитывает 87 самолетов Airbus A320 и A321.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Харькова Путешествия Австрия Wizz Air
Источник: 24 Канал
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