Wizz Air порадует украинцев: открывает новые рейсы и обещает летать чаще
Один из крупнейших европейских лоукостеров, венгерская авиакомпания Wizz Air объявила об открытии с Украины сразу 4 новых рейса.
Как сообщает пресс-служба международного аэропорта "Киев", из столицы Украины Wizz Air открывает новые рейсы в Лиссабон, Таллинн и Берлин, а из Харькова лоукостером можно будет добраться до польского города Катовице.
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Правда, стоимость перелета не во всех направлениях будет бюджетной.
Так, стоимость перелетов в Лиссабон может составлять 110 евро, в Таллин – 50 евро, а в Берлин – за 40.
Из Харькова в Катовице в Wizz Air обещают билеты от 15 евро в одну сторону.
Разместив в Киеве третий самолет, возрастет количество перелетов Wizz Air – до 24 в неделю.
Напомним, ранее Wizz Air изменил правила перевозки ручной клади.