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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Wizz Air порадует украинцев: открывает новые рейсы и обещает летать чаще

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Wizz Air открывает 4 новых рейса из Украины
Wizz Air открывает 4 новых рейса из Украины / Фото из открытых источников

Один из крупнейших европейских лоукостеров, венгерская авиакомпания Wizz Air объявила об открытии с Украины сразу 4 новых рейса.

Как сообщает пресс-служба международного аэропорта "Киев", из столицы Украины Wizz Air открывает новые рейсы в Лиссабон, Таллинн и Берлин, а из Харькова лоукостером можно будет добраться до польского города Катовице.

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Правда, стоимость перелета не во всех направлениях будет бюджетной.

Так, стоимость перелетов в Лиссабон может составлять 110 евро, в Таллин – 50 евро, а в Берлин – за 40.

Из Харькова в Катовице в Wizz Air обещают билеты от 15 евро в одну сторону.

Разместив в Киеве третий самолет, возрастет количество перелетов Wizz Air – до 24 в неделю.

Напомним, ранее Wizz Air изменил правила перевозки ручной клади.

Теги: Новости Украины Новости Киева Wizz Air авиация
Источник: 24 Канал
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