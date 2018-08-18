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Wizz Air с ноября прекратит рейсы из Люблина в Киев – СМИ

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Авиакомпания Wizz Air отменяет рейсы из Люблина на зимний период
Авиакомпания Wizz Air отменяет рейсы из Люблина на зимний период / Фото из открытых источников

Авиакомпания Wizz Air, начиная в период с зимы 2018 - 2019 года прекратит полеты из Люблина (Польша) в Киев – в системе онлайн бронирования на сайте лоукостера соответствующие рейсы после 24 октября отсутствуют.

Об этом сообщает ЦТС.

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В самой авиакомпании пока не делали заявлений по этому поводу, но соответствующее сообщение опубликовано на сайте аэропорта Люблин. В нем говорится, что в пользу принятого венгерским лоукостером решения прекратить летать из Люблина в Киев свидетельствует хотя бы то, что на даты после 24 октября билеты на рейсы по маршруту Люблин – Киев – Люблин купить нельзя.

Сейчас рейс пользуется большой популярностью, особенно среди украинцев.

Напомним, ранее популярный венгерский лоукостер WizzAir отменяет 19 рейсов из Варшавы, Катовице и Вроцлава в разные направления на осень и зиму.

Теги: Новости Украины Новости Польши Wizz Air авиация
Источник: 24 Канал
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