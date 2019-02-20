Wizz Air увеличивает количество рейсов в аэропорту "Львов" по 10 направлениям

Бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air существенно увеличивает количество рейсов в четырех популярных направлениях. В целом перевозчик будет выполнять по 30 рейсов в неделю из Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

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Количество рейсов увеличат на таких направлениях:

Венгерский лоукост увеличит количество рейсов в Братиславу, Гданьск, Берлин, Катовице, Вроцлав, Дортмунд, Копенгаген, Вильнюс, Франкфурт и Лондон.



Количество рейсов Wizz Air со Львова

К слову, венгерский лоукост-перевозчик Wizz Air возобновил свою работу в Международном аэропорту "Львов" в середине 2017 года, открыв рейсы во Вроцлав и Берлин.

Что известно о Wizz Air? Wizz Air – это крупнейший лоукост перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. В целом компания обслуживает 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира. Во флоте авиакомпании есть 104 самолета Airbus A320 и А321.

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