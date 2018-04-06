Wizz Air возобновляет полеты из Харькова: куда будет летать лоукостер

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air возобновляет полеты из Харькова после почти 4 лет перерыва.

Об этом в пятницу, 6 апреля, информирует пресс-служба компании.

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5 апреля был осуществлен первый после возвращения перевозчика рейс из Харькова в немецкий Дортмунд.

Такие регулярные рейсы Wizz Air будет осуществлять по четвергам и воскресеньям.

Стоимость билетов стартует от 39,99 евро.

Кроме Дортмунда, лоукостером из Харькова можно будет добраться до польского Катовице и столицы Австрии – Вены.

До 2014-го Wizz Air совершал регулярные рейсы из Харькова в Варшаву и Кутаиси.