Венгерский лоукостер Wizz Air открыл базу в международном аэропорту Львова. А также объявил о шести новых направлениях из города.

Об открытии 1 июля в аэропорту "Львов" базы Wizz Air и 6 новых направлений авиакомпании сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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Впервые венгерский лоукостер Wizz Air базировал во львовском аэропорту свой самолет Airbus A320,

– говорится в сообщении.

Кроме того, 1 июля авиакомпания открыла шесть новых направлений из Львова.

Новые рейсы запланированы уже на июль:

Львов – Гамбург (Германия) рейсы по понедельникам и пятницам с 3 июля;

(Германия) рейсы по понедельникам и пятницам с 3 июля; Львов – Таллин (Эстония) каждый вторник, четверг и субботу со 2 июля;

(Эстония) каждый вторник, четверг и субботу со 2 июля; Львов – Биллунн (Дания) каждую среду и воскресенье с 1 июля;

(Дания) каждую среду и воскресенье с 1 июля; Львов – Лиссабон (Португалия) каждую среду и воскресенье с 1 июля;

(Португалия) каждую среду и воскресенье с 1 июля; Львов – Щецин (Польша) по пятницам и понедельникам с 3 июля;

(Польша) по пятницам и понедельникам с 3 июля; Львов – Будапешт (Венгрия) каждую среду и воскресенье.

Билеты уже можно забронировать на сайте авиакомпании.



Билеты на новые рейсы уже доступны / Скриншот с сайта Wizz Air

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Во Львове открыли базу Wizz Air / Фото Львовского городского совета

Wizz Air во Львове: что известно?

Вместе с 6 новыми маршрутами лоукостер будет летать в 17 аэропортов мира. В частности, в такие города: Франкфурт-Ган, Лондон, Копенгаген, Братислава, Лиссабон, Будапешт, Вроцлав, Ларнака, Гданьск, Вильнюс, Катовице, Щецин, Таллинн, Биллунн.

Новые рейсы Wizz Air