Авиакомпания Wizz Air открыла во Львове базу и новые направления
Венгерский лоукостер Wizz Air открыл базу в международном аэропорту Львова. А также объявил о шести новых направлениях из города.
Об открытии 1 июля в аэропорту "Львов" базы Wizz Air и 6 новых направлений авиакомпании сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
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Впервые венгерский лоукостер Wizz Air базировал во львовском аэропорту свой самолет Airbus A320,
– говорится в сообщении.
Кроме того, 1 июля авиакомпания открыла шесть новых направлений из Львова.
Новые рейсы запланированы уже на июль:
- Львов – Гамбург (Германия) рейсы по понедельникам и пятницам с 3 июля;
- Львов – Таллин (Эстония) каждый вторник, четверг и субботу со 2 июля;
- Львов – Биллунн (Дания) каждую среду и воскресенье с 1 июля;
- Львов – Лиссабон (Португалия) каждую среду и воскресенье с 1 июля;
- Львов – Щецин (Польша) по пятницам и понедельникам с 3 июля;
- Львов – Будапешт (Венгрия) каждую среду и воскресенье.
Билеты уже можно забронировать на сайте авиакомпании.
Билеты на новые рейсы уже доступны / Скриншот с сайта Wizz Air
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Во Львове открыли базу Wizz Air / Фото Львовского городского совета
Wizz Air во Львове: что известно?
Вместе с 6 новыми маршрутами лоукостер будет летать в 17 аэропортов мира. В частности, в такие города: Франкфурт-Ган, Лондон, Копенгаген, Братислава, Лиссабон, Будапешт, Вроцлав, Ларнака, Гданьск, Вильнюс, Катовице, Щецин, Таллинн, Биллунн.
Новые рейсы Wizz Air
- Недавно Wizz Air анонсировала два новых рейса из Киева и Львова в чешский город Пардубице. Полеты планируют выполнять с 1 сентября 2020 года трижды в неделю.
- Также лоукостер запускает рейсы из Одессы в итальянские Рима, Милан и Болонью. Первые полеты запланированы на 29 марта 2021 года.