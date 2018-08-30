Wizz Air запускает 5 новых маршрутов из Украины: билеты от 759 грн
Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air объявила о запуске 5 новых маршрутов из Киева и Львова в Латвию, Данию и Германию. Цены на билеты в одну сторону стартуют от 759 грн.
Об этом рассказал исполнительный вице-президент и помощник генерального директора Wizz Air Стивен Джонс на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент 24 канала Оксана Тропотяга.
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Новые маршруты удалось запустить благодаря 4 самолетам Wizz Air в Киеве.
Новые рейсы Wizz Air из Украины: список
- Киев – Рига, Латвия (рейсы по вторникам, четвергам и субботам, старт – 2 марта 2019 года) – 759 грн.
- Киев – Бремен, Германия ( рейсы по понедельникам и пятницам, старт – 1 марта 2019 года) – 759 грн.
- Киев – Биллунн, Дания (рейсы по вторникам и субботам, старт – 2 марта 2019 года) – 759 грн.
- Львов – Копенгаген, Дания ( рейсы по средам и воскресеньям, старт – 3 марта 2019 года) – 759 грн.
- Львов – Франкфурт-Хан, Германия (рейсы по понедельникам и пятницам, старт – 14 декабря 2019 года) – 759 грн.
Сегодня из Киева летает 4 самолета Wizz Air. В общем авиакомпания осуществляет 26 маршрутов из Киева, 10 – из Львова и 6 – из Харькова. Стоимость билетов стартует от 269 грн.
В авиакомпании обещают, что запустят еще больше новых рейсов из Украины, однако дат и подробностей пока не раскрывают.
К слову, уже в понедельник, 3 сентября, ирландский лоукостер Ryanair совершит первый рейс из Украины по маршруту Киев-Борисполь – Берлин-Шенефельд.
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