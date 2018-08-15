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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Дополнение игры World of Warcraft: Battle for Azeroth уже доступно пользователям

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World of Warcraft: Battle for Azeroth
World of Warcraft: Battle for Azeroth / Фото из открытых источников

Студия Blizzard Entertainment объявила о запуске Battle for Azeroth – седьмого масштабного дополнения к многопользовательской ролевой игре World of Warcraft. Геймерам предлагают принять участие в древнем конфликте между Ордой и Альянсом, биться бок о бок с друзьями под знаменами выбранной фракции.

Об этом сообщается на официальном сайте World of Warcraft.

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Battle for Azeroth принес в MMORPG сразу два новых континента: Кул-Тирас и Зандалар. Первый отправятся покорять герои Альянса, а на второй попадет племя Орды. По мере исследования новых земель геймеры могут принять участие в событиях, связанных с самыми известными героями и главарями Орды и Альянса, такими как Джайна Праудмур, Трал, король Андуин Ринн и вождь Сильвана Ветрокрилая.

Также после выполнения ряда задач можно найти для своей фракции новых союзников. Заручившись поддержкой определенной расы, вы получите возможность создавать новых персонажей, принадлежащих к этой расе. Всего в World of Warcraft появилось несколько новых рас: Nightborn, Таурены Крутогорья, орки Маг'хар, Зандаларские тролли, эльфы Бездны, озаренные дренеи, дварфы Черного Железа и люди с Кул-Тираса.

Нові раси в World of Warcraft: Battle for Azeroth
Новые расы в World of Warcraft: Battle for Azeroth

Дополнение добавило еще 10 уровней прокачки и позволило игрокам мгновенно повысить уровень одного из своих персонажей до 110. В игре появится десяток новых подземелий, рейд с восемью боссами, азеритовая броня, артефакт "Сердце Азерота", который позволяет пробудить скрытую мощь других предметов экипировки героя, а также совершенно новые виды деятельности: "Островные экспедиции" и "Стромгардский фронт".

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Стоит отметить, что с релизом Battle for Azeroth разработчики возродили систему мирового PvP, а также перенесли систему подстройки уровня локации под ваш текущий уровень на весь мир World of Warcraft, благодаря чему стало возможным развивать персонажа там, где вам хочется.

Трейлер игры World of Warcraft: Battle for Azeroth – смотрите видео

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Теги: Интернет
Источник: 24 Канал
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