World skills Ukraine в Киеве: в Украине вырос спрос на рабочие руки

В Киеве на арт-заводе "Платформа" открылся конкурс профессионального мастерства World skills Ukraine 2018.

World skills Ukraine 2018 – это украинский этап международного конкурса, цель которого популяризировать среди молодежи рабочие специальности. В этом мероприятии принимают участие более 70 стран. Об этом сообщает "Обозреватель".

На протяжении трех дней молодые люди практически со всех областей страны будут соревноваться в номинациях: электромонтажные, сварочные и слесарные работы, подъем и транспортировка грузов, парикмахерское и кулинарное мастерство, технология моды, а также мехатроника.

Организаторами конкурса стали Министерство образования и Федерация работодателей Украины.

"Еще 3-4 года назад такого спроса на людей рабочих профессий не было. Сегодня в вас заинтересованы все больше и больше предприятий и компаний", – обратился во время открытия конкурса к студентам заместитель министра образования Роман Греба.

Представитель генерального партнера конкурса компании "Метинвест" Лариса Полищук поддержала заместителя министра. По ее словам, их компания ежегодно принимает 30% выпускников профтехучилищ в регионах. И спрос на рабочие руки с каждым годом растет.

Кроме привычных специальностей, таких как сварщик или электромеханик, впервые в этом году вне конкурса состоится соревнование по механотронике. В Украине этот конкурс проводится с 2016 года. Победители Всеукраинского этапа смогут принять участие уже в мировом чемпионате World skills International.