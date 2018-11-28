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      World skills Ukraine в Киеве: в Украине вырос спрос на рабочие руки

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      Рабочие профессии
      Рабочие профессии / hyser.com.ua

      В Киеве на арт-заводе "Платформа" открылся конкурс профессионального мастерства World skills Ukraine 2018.

      World skills Ukraine 2018 – это украинский этап международного конкурса, цель которого популяризировать среди молодежи рабочие специальности. В этом мероприятии принимают участие более 70 стран. Об этом сообщает "Обозреватель".

      На протяжении трех дней молодые люди практически со всех областей страны будут соревноваться в номинациях: электромонтажные, сварочные и слесарные работы, подъем и транспортировка грузов, парикмахерское и кулинарное мастерство, технология моды, а также мехатроника.

      Организаторами конкурса стали Министерство образования и Федерация работодателей Украины.

      "Еще 3-4 года назад такого спроса на людей рабочих профессий не было. Сегодня в вас заинтересованы все больше и больше предприятий и компаний", – обратился во время открытия конкурса к студентам заместитель министра образования Роман Греба.

      Представитель генерального партнера конкурса компании "Метинвест" Лариса Полищук поддержала заместителя министра. По ее словам, их компания ежегодно принимает 30% выпускников профтехучилищ в регионах. И спрос на рабочие руки с каждым годом растет.

      Кроме привычных специальностей, таких как сварщик или электромеханик, впервые в этом году вне конкурса состоится соревнование по механотронике. В Украине этот конкурс проводится с 2016 года. Победители Всеукраинского этапа смогут принять участие уже в мировом чемпионате World skills International.

      Теги: Новости Украины Рынок труда Министерство образования и науки Украины
      Источник: 24 Канал
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