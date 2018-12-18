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      World Steel Dynamics вкладывает в развитие экспертизы украинского ГМК

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      Филипп Энглин
      Филипп Энглин / "ГМК-Центр"

      Консалтингово-аналитическая компания в металлургической отрасли World Steel Dynamics совместно с "ГМК-Центр" развивает информационный сервис для металлургического сектора Украины и Восточной Европы.

      Об этом заявил CEO World Steel Dynamics Филипп Энглин на презентации исследования "Металлургия: глобальные тренды и вызовы для Украины", сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу "ГМК Центра".

      "Мы хотим сделать свой вклад в развитие отрасли информационных сервисов для металлургического рынка. Мы готовы делиться своим опытом и интеллектуальными наработками. Объединив усилия с "ГМК-Центром", мы создадим новую информационную платформу с качественной аналитической информацией", – отметил Энглин.

      По его словам, Украина, Россия, Западная и Восточная Европа – это очень важные регионы для мировой сталелитейной индустрии. Здесь сосредоточена значительная производственная база и влиятельные игроки.

      "World Steel Dynamics очень рады партнерству с "ГМК-Центром". Для нас это возможность получить представление о динамике металлургической отрасли в этом регионе", – резюмировал Энглин.

      Директор "ГМК-Центра" Станислав Зинченко поблагодарил CEO World Steel Dynamics за поддержку в развитии нового аналитического центра: за технологии, стандарты и экспертизу, которые нарабатывались десятилетиями.

      20 ноября информационно-аналитический центр "ГМК-Центр" запустил одноименный медиапортал, который освещает актуальные события и ключевые вызовы металлургии и промышленности в Украине и мире.

      14 декабря "ГМК-Центр" представил результаты своего исследования "Металлургия: глобальные тренды и вызовы для Украины". Это первая из серии отраслевых встреч, которые организовал центр.

      Тренды в мировой металлургии и вызовы для украинского ГМК обсуждали ключевые спикеры, среди которых: президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, председатель комитета Верховной рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, народный депутат Владимир Гусак, вице-президент группы DCH Александра Ярославского Елена Деревянко, председатель Профсоюза горняков Михаил Волынец, руководитель Центра политического анализа Владимир Головко, заместитель директора департамента стратегического развития и планирования "Укрзализныци" Александр Карначев, координатор логистического комитета Европейской бизнес-ассоциации Ирина Скороход, генеральный директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко, директор ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк.

      Теги: Новости Украины металургия
      Источник: 24 Канал
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