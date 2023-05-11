Украина уже одержала большую стратегическую победу: WP оценил перспективы контрнаступления

Вооруженные Силы Украины – высокомотивированные, умело управляемые, технически ловкие и боевые. Они шокировали мир своим успехом.

ВСУ сдержали российских захватчиков, намеревавшихся захватить Украину. И в течение нескольких месяцев они мужественно отвергли оккупантов.

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WP оценил перспективы контрнаступления ВСУ

В издании The Washington Post отметили, что большая часть успеха ВСУ была достигнута до того, как США и их союзники передали большое количество оружия и боеприпасов Украине.

Будущее контрнаступление станет показателем не только решительности и умения Украины, которые она уже много раз доказала, но и того, насколько эффективно она может продолжать использовать некоторые из самых современных вооружений Запада,

– считают эксперты.

Несмотря на то, что потоки западной техники в Украину были впечатляющими, они также были "слишком медленными". Однако это не означает, что наступление Украины обречено. Это значит, что Вашингтон и его европейские союзники не совсем согласовали свою откровенную риторическую поддержку Украины неограниченным снабжением оружия, которое нужно украинским солдатам.

"Украине очень помогли западные положения. Неважным для будущих боевых действий будет то, как все могло бы пойти иначе или лучше, если бы Запад передал больше", – отметили в WP.

Аналитики рассказали, что предстоящее контрнаступление Украины имеет целью вернуть как можно большую часть территории. Учитывая присущие преимущества России – особенно размер ее сил и неограниченную промышленную мобилизацию в поддержку войны – Украине следует отдать должное за возвращение любой территории.

Но это маловероятно. Какие бы препятствия, неудачи, развороты и разочарования, которые Украина могла испытать, не должны приводить к преждевременным выводам, что ее контрнаступление провалилось. На самом деле, Украина с помощью Запада уже одержала огромную стратегическую победу, противостоя неоправданной, кровавой агрессии Путина и показав российскую армию как плохо обученную, плохо мотивированную, плохо дисциплинированную и неумело управляемую силу,

– добавили в WP.

Таким образом, борьба за дальнейшее отступление российских войск продолжается. Борьба Украины – это борьба свободного мира – за основное право любой страны выбирать свою судьбу как часть семьи демократических, плюралистических и толерантных наций.

Зеленский пообещал россиянам "неприятный сюрприз" во время контрнаступления

Президент Владимир Зеленский попросил не ожидать деоккупации всей Украины во время предстоящего контрнаступления ВСУ. Однако он анонсировал для оккупантов "неприятный сюрприз".

Зеленский подчеркнул, что подход будет простым и что украинские защитники сделают все, чтобы заставить российских захватчиков сбежать.