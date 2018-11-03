3 ноября в Киеве прошел дополнительный кастинг 9 сезона грандиозного певческого шоу "Х-фактор". Это последний кастинг этого сезона Х – фактора" – шоу, поражающее зрителей и судей уже несколько лет. Кто попадет в певческое шоу на последнем кастинге – смотрите ниже.

1 сентября в Украине стартовал 9 сезон "Х-фактора". Как и в прошлом сезоне, звездными судьями проекта стали певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, секс-символ украинского шоу-бизнеса певец Олег Винник, музыкант и певец Дмитрий Шуров, более известный как Ріаnобой, и талантливый композитор и певец Андрей Данилко.

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Согласно анонсу, шоу отметится несколькими изменениями. Так, на проект придут известные звезды 1990-ых и 2000-ых. Кроме этого, авторы проекта покажут закулисную жизнь участников "Х-фактор" в стиле реалити-шоу. Следовательно, люди смогут заглянуть за кулисы шоу и увидеть, как происходит подготовка к выступлению.

Десятый дополнительный кастинг "Х-фактора" провели 3 ноября в Киеве. Талантливые вокалисты поразили звездных судей шоу, поэтому немало украинцев прошли в следующий этап проекта.

Первым на сцену грандиозного шоу "Х-фактор" вышла зажигательная группа "De Kuba". Ребята выполнили веселую музыкальную композицию из разных песен. Судьи были удовлетворены их выступлением и сказали три "да", только Дмитрий Шуров сказал свое "нет". В результате группа прошла в следующий тур.

Х-фактор 9 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "De Kuba"

После этого выступила очаровательная Валентина Скорнякова. Женщина душевно исполнила песню Николая Мозгового – "Проходит день". Пораженные ее голосом судьи бесспорно отдали девушке четыре "да". Валентина прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 9 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Валентины Скорняковой

Далее решил покорить судей коллектив "Zerno" из Житомира. Они выполнили энергичную авторскую песню "Остров". Однако мнения судей относительно их выступления разделились: Олег Винник, Андрей Данилко и Дмитрий Шуров сказали "да", а Настя Каменских отдала им "нет". Группа прошла в следующий этап.

Х-фактор 9 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Zerno"

Следующей пришла невероятная девушка Яна, выступающая под псевдонимом Jerry Heil. Она оригинально исполнила кавер-музыкальную композицию с разных песен, в том числе и Олега Винника – "Волчица". Судьи были приятно удивлены ее уникальным голосом и исполнением. Поэтому в заключении участница получила четыре "да" от членов жюри и прошла дальше.

Х-фактор 9 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Jerry Heil

Позже на сцену выступили харизматичные девушки Екатерина и Анастасия из Черкасс. Девушки из группы "Хабиби" спели песню Светланы Лободы – "Облака". Судей не впечатило их выступление, поэтому они сказали четыре "нет".

Х-фактор 9 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Хабиби"

Шестым в грандиозное певческое шоу пришел неординарный 20-летний Максим Свиренко. Он сыграл на фортепиано и спел песню Michael Bubl – "Feeling Good". Однако судьи попросили его спеть песню без музыкального сопровождения. Завороженные второй песней члены жюри сказали четыре "да", соответственно Максим прошел дальше.

Х-фактор 9 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Максима Свиренко

Следующими вышла эксцентричная семейная группа "Gypsy Voice" с румынским корнями, которые живут в Виннице. Мужчины выполнили оживленную авторскую песню. Судьям понравился их выступление, поэтому Настя Каменских, Олег Винник и Дмитрий Шуров сказали "да", а Андрей Данилко отдал свое "нет".

Х-фактор 9 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление "Gypsy Voice"

После этого на сцену вышла милая Анжелика Космачева из Мариуполя, пережившая страшную болезнь – рак. Она искренне исполнила песню Lara Fabian – "Je suis malade". Зрители аплодировали стоя, однако судьи отдали женщине только два "да", а Андрей Данилко и Настя Каменских сказали "нет".

Х-фактор 9 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Анжелики Космачевой

Далее выступил милый Артем Пльондер. Парень чувственно спел песню Сергея Бабкина – "Прости". Судьям понравилось выступление парня, однако они сказали, что им не хватало эмоций. Но ве же, в результате Артем получил от судей четыре "да" и прошел в тренировочный лагерь.

Х-фактор 9 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Артема Пльондера

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Десятым поразить судей решил эпатажный Сергей Щерба. Мужчина эмоционально исполнил песню Светланы Лободы – "Твои глаза". Судьи были удивлены его выступлением, поэтому Настя Каменских, Андрей Данилко и Олег Винник сказали ему "да", а Дмитрий Шуров отдал свое "нет".

Х-фактор 9 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Сергея Щербы

После этого на сцену вышел почтенный Александр Захаров, который работает учителем в винницкой школе. Мужчина душевно исполнил песню группы "Океан Эльзы" – "Мить". Члены жюри были поражены его выполнением и сказали мужу четыре "да", поэтому он прошел дальше.

Х-фактор 9 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Александра Захарова

Следующим выступила невероятная группа "Action". Ребята энергично спели авторскую песню под названием "Аction". Захваченные их выступлением судьи сказали три "да", только Дмитрий Шуров сказал "нет". Группа прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 9 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Action"

Затем на шоу "Х-фактор" пришел Роман Коржов. Мужчина искренне спел песню Криса Кельми – "Замыкая круг". Члены жюри раскритиковали его выступление и сказали три "нет", только Настя Каменских отдала свое "да". Мужчина не прошел дальше.

Х-фактор 9 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Романа Коржова​

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Четырнадцатым вышел на сцену уже известный всем EL Кравчук. Артист необычно выполнил авторскую песню "Судьба". Зрители аплодировали стоя, а члены жюри положительно оценили его выступление: все сказали "да", поэтому мужчина прошел в следующий тур.

Х-фактор 9 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление EL Кравчук

После этого выступила мыла 18-летняя девушка Надежда Шум-Коженевская, которая поет с детства. Девушка спела веселую песню Jill Scott – "Hate On Me". Своим талантом Надежда заполонила сердца судей, однако получила два "нет" от Насти Каменских и Андрея Данилко, а Дмитрий Шуров и Олег Винник сказали "да". Надежда не прошла дальше.

Х-фактор 9 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Надежды Шум-Коженевской

Следующим пришел волшебный исполнитель Евгений Панков из Полтавы. Парень трогательно спел песню Pianoboy – "Первая любовь". Члены жюри проголосовали неоднозначно – трое судей сказали "да", а Настя Каменских – "нет". Евгений прошел дальше.

Х-фактор 9 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Евгения Панкова

Последней вышла на сцену неуверенная в себе Яна Милевская, которая имела много издевательств в школе. Девушка душевно исполнила песню Andra Day – "Rise Up". Ее талант захватил сердца судей, они отдали ей четыре "да", потому Яна прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 9 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: выступление Яна Милевская

Х-ФакторЭто музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".