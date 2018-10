20 октября в Полтаве состоялся 8 кастинг 9 сезона грандиозного певческого шоу "Х-фактор", который всегда поражает зрителей и судей шоу уникальными голосами. А какие невероятные таланты пришли на восьмой кастинг – смотрите ниже.

1 сентября в Украине стартовал 9 сезон "Х-фактора". Как и в прошлом сезоне, звездными судьями проекта стали певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, секс-символ украинского шоу-бизнеса певец Олег Винник, музыкант и певец Дмитрий Шуров, более известный как Pianoбой, и талантливый композитор и певец Андрей Данилко.

Согласно анонсу, шоу отметится несколькими изменениями. Так, на проект придут известные звезды 1990-х и 2000-х. Кроме этого, авторы проекта покажут закулисную жизнь участников "Х-фактор" в стиле реалити-шоу. Следовательно, люди смогут заглянуть за кулисы шоу и увидеть, как происходит подготовка к выступлению.

Восьмой кастинг "Х-фактора" провели 20 октября в Полтаве. Талантливые вокалисты поразили звездных судей шоу, поэтому немало украинцев прошли в следующий этап проекта.

Первой на сцену грандиозного шоу "Х-фактор" вышла 16-летняя Изабелла Иващенко из Нежина. Девушка спела зажигательную песню Frank Ifield – "She Taught Me To Yodel". Ее исполнение очень впечатлило судей, однако их мнения разделились, поскольку они заверили, что девушке еще рано выходить на сцену. В результате Олег Винник и Настя Каменских сказали "нет", а Дмитрий Шуров и Андрей Данилко – "да", поэтому Изабелла не прошла в следующий тур.

Х-фактор 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Изабеллы Иващенко

Следующей выступила очаровательная девушка Татьяна Куля из Черкасс, которая по специальности работает агрохимиком. Она эмоционально спела песню Сeline Dion – "All By Myself". Члены жюри вместе со зрителями были в восторге от ее голоса, поэтому отдали девушке четыре "да". Татьяна прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Татьяны Кули

После этого решил покорить судей искатель приключений Дмитрий Шпаков. Мужчина исполнил заводную песню группы "Zdob Shi Zdub" – "Видели ночь". Певец своим исполнениям "зажег" зал и заставил всех танцевать. Но судьи раскритиковали его выступление и сказали ему четыре "нет".

Х-фактор 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Дмитрия Шпакова

Далее на кастинг "Х-фактора" пришли милые ребята, которые имеют оригинальное название "Jazzforcat". Группа под акомпонемент музыкальных инструментов спела душевную авторскую песню "важные детали". Членам жюри понравилось их выступление, поэтому группа получила четыре "да" от всех судей шоу и прошла в следующий тур.

Х-фактор 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Jazzforcat"

Пятой выступила эксцентричная Таисия Пилипенко, которая искренне спела песню Елены Ваенги – "Невеста". Зрители аплодировали стоя, а члены жюри сказали, что у нее настоящий талант, поэтому отдали женщине свои "да", Таисия прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Таисии Пилипенко

После этого вышла на сцену харизматичная группа "Coral Reef" из Молдовы. Ребята трогательно исполнили песню Kaleo – "Way Down We Go", которой заполонили сердца судей и зрителей. Группа получила четыре "да" от всех членов жюри и прошла дальше.

Х-фактор 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Coral Reef"

Следующим пришел на шоу крутой парень Алексей Стороженко из Николаева. Он исполнил песню Willi William – "Ego" в стиле гангста-рэп, которую немного переделал специально для "Х-фактора". Однако судьи начали сомневаться, сможет ли Алексей дойти до финала. В итоге парень прошел в тренировочный лагерь, потому что получил три "да" и одно "нет" от Андрей Данилко.

Х-фактор 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Алексея Стороженко

Восьмым покорить членов жюри решил Николай Ивженко, который пришел на шоу, чтобы найти жену. Мужчина спел песню группы "Синяя птица" – "Ой, как клен шумит". Однако, посреди песни Николай немного забыл слова. Следовательно, судьи оценили его выступление в четыре "нет".

Х-фактор 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Николая Ивженко

Далее выступила замечательная Полина Полонейчик из Беларуси, которая сочиняет собственные песни и играет на фортепиано. Девушка эмоционально спела авторскую песню "Пинки", которой заполонила членов жюри. Полина получила от судей четыре "да", поэтому прошла в следующий тур.

Х-фактор 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Полины Полонейчик

После этого на сцену вышел неординарный Виталий Баркар, выступивший в образе Верки Сердючки. Парень спел песню "Я иду такая вся" Андрея Данилко, однако ему эта пародия не понравилась. Члены жюри заставили Виталия переодеться и выступить с другой песней. Уже второй раз парень исполнил песню Alekseev – "Пьяное солнце". В заключении он получил "да" от Насти Каменских, Олега Винника и Андрея Данилко, но "нет" от Дмитрия Шурова.

Одиннадцатой выступила милая девушка Юлия Лущинская, которая окончила театральный, но сейчас учится на юриста. Девушка приготовила сюрприз для Насти Каменских и спела ее песню "Держи". Судей заполонил голос Юлии, однако отдал ей лишь одно "да" Дмитрий Шуров, а остальные трое сказали "нет". Следовательно, девушка не прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Юлии Лущинской

После этого спела веселая группа "Awaken me" из Винницы. Они попросили Дмитрия Шурова сыграть на барабанах, поскольку их барабанщик не смог приехать на кастинг. Группа выполнил ро-песню Jason Derulo – In My Head". Pianoboy согласился и помог участникам пройти в следующий тур, ведь они получили "да" от всех членов жюри.

Х-фактор 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Awaken me"

Следующей вышла на сцену яркая Жанна Чернецкая. Женщина исполнила зажигательную песню Duffy – "Mercy". Судьи положительно оценили ее выступление, но сказали ей два "да", а Дмитрий Шуров и Олег Винник отдали свое "нет", она не прошла дальше.

Х-фактор 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Жанны Чернецкой

Четырнадцатым выступил Игорь Илючек из Кропивницкого. Он является страстным поклонником Олега Винника, поэтому решил спеть его песню "Ангел". Но на сцене произошло нечто неожиданное и очень милое: Игорь сделал предложение своей девушке Олесе. За выступление парня судьи сказали три "да" и одно "нет" от Насти Каменских, Игорь прошел дальше.

Х-фактор 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Игоря Ілючека

После этого пришел на кастинг шоу мужественный парень Илья Кузнецов, который занимается спортом, а вместе с тем пишет песни. Илья исполнил невероятную авторскую песню "Happy Song", которая очень поразила судей. Парень получил от них три "да"и одно "нет" от Pianoboy, поэтому прошел в следующий тур.

Х-фактор 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Ильи Кузнецова

Далее на сцену вышла Алина Чижик, которая занимается йогой голоса. Девушка захотела попробовать ввести судей шоу в транс, для этого она спела песню Михей и Джуманджи – "Туда". Пораженные Дмитрий Шуров, Настя Каменских, Олег Винник и Андрей Данилко сказали "да".

Х-фактор 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Алины Чижик

Последним пришла удивить судей рок-группа "Square Universe", которая спела песню о любви Led Zeppelin – "Whole Lotta Love". Группа удивила членов жюри, поэтому они отдали им три "да", только Дмитрий Шуров сказал "нет". Драйвовые исполнители прошли в тренировочный лагерь.

Х-фактор 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Square Universe"