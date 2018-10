27 октября в Харькове прошел 9 кастинг 9 сезона грандиозного певческого шоу "Х-фактор", что уже несколько лет подряд поражает зрителей и судей шоу уникальными голосами. Как будут выступать и что петь харизматичные участники на девятом кастинге – смотрите ниже.

1 сентября в Украине стартовал 9 сезон "Х-фактора". Как и в прошлом сезоне, звездными судьями проекта стали певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, секс-символ украинского шоу-бизнеса певец Олег Винник, музыкант и певец Дмитрий Шуров, более известный как Ріаnобой, и талантливый композитор и певец Андрей Данилко.

Согласно анонсу, шоу отметится несколькими изменениями. Так, на проект придут известные звезды 1990-ых и 2000-ых. Кроме этого, авторы проекта покажут закулисную жизнь участников "Х-фактор" в стиле реалити-шоу. Следовательно, люди смогут заглянуть за кулисы шоу и увидеть, как происходит подготовка к выступлению.

Девятый кастинг "Х-фактора" провели 27 октября в Харькове. Талантливые вокалисты поразили звездных судей шоу, поэтому немало украинцев прошли в следующий этап проекта.

Первым на сцену грандиозного шоу "Х-фактор" вышел милый парень Александр, который учится на 4 курсе медицинского колледжа. Первый участник оригинально исполнил песню Louis Armstrong – "Go Down Moses". Он пленил членов жюри и зрителей своим невероятным голосом, и все же получил от судей три "да" и одно "нет" от Дмитрия Шурова. Александр прошел в следующий тур.

Х-фактор 9 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: выступление Александра Андроника

После этого выступила экстравагантная Ольга Гокова, которая привезла для судей подарки из села. Женщина искренне спела песню Владимира Ивасюка "Червона рута". Под зажигательную песню на сцену вышла Настя Каменских. Елена прекрасно подняла настроение судьям и зрителям, поэтому они сказали ей четыре "да". Участница прошла дальше.

Х-фактор 9 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: выступление Ольги ГОКов

Следующим выступил парень Тао Чэнь из Китая. Он признался, что всегда любил петь, поэтому мечтает стать суперзвездой. Парень волшебно исполнил украинскую песню "Ой ты, девушка, из ореха зернышко". Зрители аплодировали и кричали "Молодец", а члены жюри сказали четыре "да". Тао прошел в следующий тур.

Х-фактор 9 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: выступление Тао Чэнь

Четвертой выступила положительная Татьяна Ерещенко. Девушка исполнила песню Натали "Облака", под которую энергично танцевала. Членов жюри развеселило ее выступление, однако Татьяна получила четыре "нет" и не прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 9 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: выступление Татьяны Ерещенко

Далее пришел на кастинг шоу замечательный парень Иван Ищенко, который учится в театральном. Он необыкновенно спел песню группы "Руки вверх" – "Он тебя целует". Затем парень спел еще одну песню по просьбе Андрея Данилко. Судей покорил его голос, они отдали ему четыре "да". Иван прошел в тренировочный лагерь.

Х-фактор 9 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: выступление Иван Ищенко

Следующей решила захватить судей хрупкая Татьяна Нодь, что работает учительницей начальных классов. Девушка пережила измену мужа, поэтому так трогательно спела песню Аллы Пугачевой "Нас бьют – мы летаем". Завороженные члены жюри сказали ей только три "да", а Дмитрий Шуров – "нет". Однако Татьяна прошла дальше.

Х-фактор 9 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: выступление Татьяны Нодь

Седьмым пришел на кастинг "Х-фактора" Дядя Жора. Он признался, что его все знают как шоумена, но решил попробовать себя и в музыке. Вадим Мичковский выполнил свою песню "Моя милая любит пиво". Мужчина зажег своим артистическим выступлением весь зал. Судьи отдали Дяде Жоре четыре "да", потому артист прошел в следующий тур.

Х-фактор 9 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: выступление Дяди Жоры

После этого выступила неординарная Хелена Мераай, приехавшая из Белоруссии. 15-летняя девушка круто спела песню американской хип-хоп группы "The Fugees" – "Killing Me Softly With His Song". Судьи оценили ее голос и сказали ей четыре "да", Хелена прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 9 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: выступление Хелены Мераай

Далее выступил уважаемый человек Роман Кучинский. Участник душевно исполнил песню Стаса Михайлова "ты моя". Зачарованные зрители аплодировали Роману и подсвечивали ему фонариками с телефона. Дмитрий Шуров отдал свое "нет", но остальные судьи сказали три "да". Мужчина прошел в следующий тур.

Х-фактор 9 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: выступление Романа Кучинского

Десятой на сцену вышла милая 19-летняя девушка Ксения Никитина из Белоруссии. Она энергично спела песню Duffy – "Mercy", которой поразила членов жюри. Ксения получила три "да" и одно "нет" от Дмитрия Шурова. Девушка прошла дальше.

Х-фактор 9 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: выступление Ксении Никитиной

Следующим решил заполнить пленить судей Илья Синенко, который пишет детективы. Мужчиеа эмоционально спел песню группы "Starmania" – "S.O.S D'un terrien en detresse", однако он не смог сосредоточиться из-за волнения. В результате Илья получил четыре "нет", соответственно не прошел в тренировочный лагерь.

Х-фактор 9 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: выступление Ильи Синенко

После этого выступила очаровательная 16-летняя девушка с мусульманскими корнями Надин Шехады. Она спела песню Adele – "Don't You Remember". Ее уникальный голос пленил судей, поэтому они отдали ей четыре "да" и тем самым дали ей шанс на победу. Надин прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 9 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: выступление Надин Шехады

Тринадцатой выступила фантастическая Дария Иликчиева из Бердянска. 19-летняя девушка выполнила положительную песню Nina Simone – "Feeling Good". Очарованный зал аплодировал ей стоя, а члены жюри без колебаний сказали четыре "да", соответственно Дария прошла дальше.

Х-фактор 9 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: выступление Дарьи Иликчиевои

Следующим вышел на сцену 16-летний Савелий Феда, что учится в военном училище. Парень без ведома родителей уехал в АТО защищать Украину. Савелий трогательно зачитал собственный рэп о нашей стране, которой пленил сердца судей. Они отдали ему четыре "да", поэтому парень прошел к следующему туру.

Х-фактор 9 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: выступление Савелия Феда

Пятнадцатыми вышли красивые девушки из группы "Opium". Они выполнили авторскую песню под названием "Заболела". Их выступление понравилось судьям, но мнения членов жюри разделились: Дмитрий Шуров сказал "нет", мол, таких групп в Украине много, но остальные судьи отдали три "да". Группа прошла в тренировочному тур.

Х-фактор 9 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: выступление "Opium"

Далее пришел на кастинг 21-летний Богдан Карпук, что увлекается классической музыкой и литературой. Парень душевно спел песню победительницы "Евровидения-2014" Conchita Wurst – "Rise Like a Phoenix". Зрители аплодировали стоя, а судьи сказали четыре "да". Богдан прошел дальше.

Х-фактор 9 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: выступление Богдана Карпук

