Х-фактор 9 сезон: кто покорил судей в первый премьерный день кастинга

В Украине стартовало развлекательное шоу "Х-фактор". Это 9 сезон популярного проекта, который, по словам организаторов, будет достаточно жарким и непредсказуемым. В частности, после участия Юрка Юрченко на проекте появятся звезды 90-х и 2000-х и современности.

1 вересня на телеканалі "СТБ" стартувало шоу "Х-фактор". Як і в минулому сезоні, зірковими суддями проекту стали співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, секс-символ українського шоу-бізнесу співак Олег Винник, музикант та співак Дмитро Шуров, більш відомий як Pianoбой, та талановитий композитор і співак Андрій Данилко.

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Х-фактор 9 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: представление судей (видео):

Согласно анонсу, шоу ознаменуется несколькими изменениями. Так, на проект придут известные звезды 1990-х и 2000-х. Кроме этого, авторы проекта покажут закулисную жизнь участников "Х-фактор" в стиле реалити-шоу. Следовательно, люди смогут заглянуть за кулисы шоу и увидеть, как происходит подготовка к выступлению.

Первый кастинг "Х-фактора" провели в Одессе. Талантливые вокалисты поразили звездных судей шоу, поэтому немало украинцев прошли в следующий этап проекта.

На сцену "Х-фактора" первыми вышли зажигательные музыканты группы "Магна", которых многие могли видеть на улицах города Одессы, ведь эти музыканты умеют удивить туристов. Трио образовалось накануне кастинга, потому что один из участников коллектива отказался участвовать в проекте. Музыканты исполнили песню "Venus" и получили три "да" от судей.

Х-фактор 9 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление группы Магна

Следующей покоряла сцену Юлия Гавриленко. Девушка эмоционально исполнила песню "Sweet People" певицы Alyosha и получила четыре "да".

Х-фактор 9 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Юлии Гавриленко

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Роман Фарбота из Кривого Рога исполнил известную песню "it's my life". Однако пройти в следующий этап шоу он все же не смог.

Х-фактор 9 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Романа Фарботы

А вот Владимир Потапов решил исполнить песню "Нино" одного из судей проекта – Олега Винника. Однако выбор композиции не повлиял на голосование звездных судей, а потому мужчина покинул сцену без победы на кастинге.

Х-фактор 9 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Владимира Потапова

Попробовали свои силы на "Х-фактор" и Елена Матюшенко. Женщина уже дома с участием в шоу "Украина имеет талант". Тогда она мастерски пародировала голос Аллы Пугачевой, а теперь показала свои настоящие вокальные данные и прошла в следующий этап проекта.

Х-фактор 9 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Елены Матюшенко

Все, кроме Дмитрия Шурова, были в восторге от исполнения песни "Titanium" Екатериной Димитровой. Девушка прошла кастинг и еще появится в шоу "Х-фактор".

Х-фактор 9 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Екатерины Димитровой

Покорять сцену "Х-фактора" пришел одессит Виталий Лисун, который исполнил песню "Strong Enough". Но вот покорить вокалом судей проекта ему не удалось.

Х-фактор 9 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Виталия Лысуна

Алексей Дерибас исполнил свою авторскую песню "Море", которая понравилась всем звездным судьям шоу "Х-фактор".

Х-фактор 9 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Алексея Дерибаса

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Пришли на "Х-фактор" и опытные участники. Так, Екатерина Бехеу уже была на таком же шоу в Румынии, теперь же песней "Love On The Brain" она завоевала приверженность и украинских судей.

Х-фактор 9 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Екатерины Бехеу

Второй раз исполнила песню "Нино" группа "Duke Time". На этот раз музыканты талантливо и оригинально это сделали, поэтому с легкостью прошли в следующий этап шоу.

Х-фактор 9 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Duke Time

Не менее эффектно выступила и Ольга Цепкало, которая вишла ана сцену "Х-фактор" с украинской народной песней "Дворянин". Получив одобрение трех судей, она прошла в следующий этап шоу.

Х-фактор 9 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Ольги Цепкало

Группа "Одесский Жаргон" покорили звездных судей проекта авторской песней "Все просто".

Х-фактор 9 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Одесский Жаргон"

19-летняя певица Абие исполнила авторскую песню "О любви", однако чрезмерно скопировала манеру пения Насти Каменских. Но это не помешало девушке пройти в тренировочный лагерь шоу.

Х-фактор 9 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Абие

Чуткую песню "Historia de un amor" исполнил Дмитрий Волканов. Пение юноши настолько понравился судьям, что он получил четыре "да".

Х-фактор 9 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Дмитрия Волканова

Не побоялся исполнить песню Фрэнка Синатры талантливый вокалист Леонид Францискевич. Только Дмитрий Шуров сказал "нет" певцу, да и то, чтобы парень имел стимул совершенствовать свое мастерство.

Х-фактор 9 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Леонида Францискевича

Последней покорять одесский кастинг шоу "Х-фактор" вышла Маргарита Двойненко. Девушка исполнила песню "Toy" победительницы Евровидения-2018. Выступление Маргариты судьи оценили в четыре "да".

Х-фактор 9 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: выступление Маргариты Двойненко

Что такое Х-фактор?Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".