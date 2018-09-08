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Х-фактор 9 сезон 2 выпуск: кто тронул и удивил судей шоу

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Х-фактор 9 сезон 2 выпуск: кто тронул и удивил судей шоу
Х-фактор 9 сезон 2 выпуск: кто тронул и удивил судей шоу / 24 Канал

В Украине стартовало развлекательное шоу "Х-фактор". Это 9 сезон популярного проекта, который, по словам организаторов, будет достаточно жарким и непредсказуемым. В частности, после участия Юрка Юрченко на проекте появятся звезды 90-х и 2000-х и современности.

1 сентября на телеканале СТБ стартовал 9 выпуск шоу "Х-фактор". Как и в прошлом сезоне, звездными судьями проекта стали певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, секс-символ украинского шоу-бизнеса певец Олег Винник, музыкант и певец Дмитрий Шуров, более известный как Pianoбой, и талантливый композитор и певец Андрей Данилко.

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Согласно анонсу, шоу ознаменуется несколькими изменениями. Так, на проект придут известные звезды 1990-х и 2000-х. Кроме того, авторы проекта покажут закулисную жизнь участников "Х-фактор" в стиле реалити-шоу. Следовательно, люди смогут заглянуть за кулисы шоу и увидеть, как происходит подготовка к выступлению.

Второй кастинг "Х-фактора" провели в Киеве. Талантливые вокалисты поразили звездных судей шоу, поэтому немало украинцев прошли в следующий этап проекта.

Первым на сцену грандиозного шоу "Х-фактор" вышел Александр Рябенко из Киева, который зажег зал песней Павла Зиброва "Украинские девушки". Он получил четыре "да" и прошел в следующий тур.

Х-фактор 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Александра Рябенко 

Вторым выступал Александр Лозовский с песней "Lonesome Town", который когда-то выступал вместе с одним из судей этого шоу Ріаnобой, также с группой Lama, а сейчас сотрудничает с Арсеном Мирзояном. Но теперь он хочет петь сам. Его трогательная песня поразила судей, он получил четыре "да".

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Х-фактор 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Александра Лозовского

Третьей вышла на сцену Виктория Щелко из Киева. Она спела песню Меловина "Under The Ladder", которая представляла Украину на Евровидении-2018.

Однако не все судьям понравилось это. Андрей Хлывнюк и Дмитрий Шуров сказали "нет", а Настя Каменских и Олег Винник – "да".

Х-фактор 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Виктории Щелко 

Следующим выступала группа "Фиолет". Они уже пробовали себя в шоу Х-фактор в 2016 году. И тогда они не прошли. В этот же раз их песня "Пьяные мосты" помогла им пройти дальше. Зрители аплодировали стоя, а судьи сказали четыре "да".

Х-фактор 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Фиолет" 

Пятой пыталась поразить судей Юлия Выговская. У неё была несчастная любовь, поэтому она спела трогательную песню о своей боли. Юлия выступила с песней группы The Hardkiss "Мелодия". Девушка получила от судей три "да", Ріаnобой отказал Юлии.

Х-фактор 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Юлии Выговской​

Далее выступал Игорь Хонин с песней "На бис". Жюри Х-фактора остановили его выступление, однако все сказали "да", поэтому Игорь прошел в следующий тур.

Х-фактор 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Игоря Хонина 

Седьмым попробовать себя на кастинге шоу вышел Тарас Соколюк. Он полностью погрузился в музыку из-за несчастной любви. Выступил Тарас с песней Назария Яремчука "Белые лилии" и получил положительные баллы от судей четыре "да".

Х-фактор 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Тараса Соколюка 

Следующим выступил экстравагантный певец Евгений Кирик, который пытался создать интимную атмосферу в зале. Правда, это лишь вызвало возмущение и смех в зале. Жюри проголосовали по-разному: "да"сказал Андрей Данилко, остальные судьи сказали – "нет".

Х-фактор 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Евгения Кирика ​

Девятой выступила девушка Юлия с авторской песней "Я люблю тебя, Киев". Девушка была известна раньше, ведь когда-то выступала под псевдонимом Пыльца. Судей поразил ее удивительный голос и они сказал четыре "да".

Х-фактор 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Пыльцы

Следующими выступало необычное трио "Пасть крокодила" с собственной рок-песней. Однако судьи попросили спеть сольную песню под обычную гитару. Солист группы прекрасно справился с задачей, и они получили все "да".

Х-фактор 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление "Пасть крокодила"

После них вышла на сцену Жанна Шегера, которая приехала из Лондона. Она очень волновалась и за это судьи раскритиковали ее выступление. Между тем, девушка получила два "да", Андрей Данилко отказал.

Х-фактор 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Жанны Шегери

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Дванадцатым выступил Клёван Роман с веселой песней. Судьям понравилась подача песни, поэтому все сказали "да", кроме Дмитрия Шурова.

Х-фактор 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Клёвана Романа

Следующим вышел на сцену сентиментальный Армен Арзуманян, который тяжело переживает из-за развода. Он растрогал зрителей песней "Роман", однако судьи решили посоветоваться между собой. В результате Армен получил два "да" и два "нет".

Х-фактор 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Армена Арзуманяна

После этого выступала положительная группа Wabi Sabi, что переводится с японского как "нахождение веселого в обыденном". С песней Винника "Нино" в собственной обработке, они удивили всех присутствующих. Жюри были восхищены и отдали им четыре "да".

Х-фактор 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Wabi Sabi

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Последней вышла на сцену Екатерина Кернога с песней "Когда я уйду". Её эмоциональное и яркое выступление поразило зрителей и судей шоу, соответственно она получила все "да".

Х-фактор 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Екатерины Керноги 

Х-факторЭто музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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