Х-фактор 9 сезон 2 выпуск: кто тронул и удивил судей шоу

В Украине стартовало развлекательное шоу "Х-фактор". Это 9 сезон популярного проекта, который, по словам организаторов, будет достаточно жарким и непредсказуемым. В частности, после участия Юрка Юрченко на проекте появятся звезды 90-х и 2000-х и современности.

1 сентября на телеканале СТБ стартовал 9 выпуск шоу "Х-фактор". Как и в прошлом сезоне, звездными судьями проекта стали певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, секс-символ украинского шоу-бизнеса певец Олег Винник, музыкант и певец Дмитрий Шуров, более известный как Pianoбой, и талантливый композитор и певец Андрей Данилко.

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Согласно анонсу, шоу ознаменуется несколькими изменениями. Так, на проект придут известные звезды 1990-х и 2000-х. Кроме того, авторы проекта покажут закулисную жизнь участников "Х-фактор" в стиле реалити-шоу. Следовательно, люди смогут заглянуть за кулисы шоу и увидеть, как происходит подготовка к выступлению.

Второй кастинг "Х-фактора" провели в Киеве. Талантливые вокалисты поразили звездных судей шоу, поэтому немало украинцев прошли в следующий этап проекта.

Первым на сцену грандиозного шоу "Х-фактор" вышел Александр Рябенко из Киева, который зажег зал песней Павла Зиброва "Украинские девушки". Он получил четыре "да" и прошел в следующий тур.

Х-фактор 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Александра Рябенко

Вторым выступал Александр Лозовский с песней "Lonesome Town", который когда-то выступал вместе с одним из судей этого шоу Ріаnобой, также с группой Lama, а сейчас сотрудничает с Арсеном Мирзояном. Но теперь он хочет петь сам. Его трогательная песня поразила судей, он получил четыре "да".

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Х-фактор 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Александра Лозовского

Третьей вышла на сцену Виктория Щелко из Киева. Она спела песню Меловина "Under The Ladder", которая представляла Украину на Евровидении-2018.

Однако не все судьям понравилось это. Андрей Хлывнюк и Дмитрий Шуров сказали "нет", а Настя Каменских и Олег Винник – "да".

Х-фактор 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление Виктории Щелко

Следующим выступала группа "Фиолет". Они уже пробовали себя в шоу Х-фактор в 2016 году. И тогда они не прошли. В этот же раз их песня "Пьяные мосты" помогла им пройти дальше. Зрители аплодировали стоя, а судьи сказали четыре "да".

Х-фактор 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Фиолет"