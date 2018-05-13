Xiaomi готовит к выходу несколько новых "умных" продуктов для дома

Китайская компания Xiaomi продолжает работать над разработкой все новых "умных" домашних устройств. Уже вскоре эти новые гаджеты получат поддержку Google Assistant.

Об этом сообщает tehnot.com.

В частности, сейчас китайцы работают над разработкой разумной лампы-ночника Mi Bedside Lamp, светодиодной лампы Mi LED Smart Bulb и розетки Mi Smart Plug.

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Известно, что все эти продукты будут представлены на американском рынке. Сроки запуска Assistant и начала продаж пока не сообщаются.

По замыслу инженеров, управлять умными девайсами можно будет в том числе и через динамик Google Home или с помощью смартфона.