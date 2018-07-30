Xiaomi и Intel готовят игрового "монстра" – новый ноутбук

Компания Xiaomi подтвердила, что готовит выпуск нового игрового ноутбука, работающего на процессоре от Intel. В китайской компании уже подготовили тизер. На котором изображен железный монстр. Очевидно, что имеют в виду именно этот ноутбук

Об этом пишет Gizchina.

При этом в компании обещают, что "монстр" будет иметь хорошее наполнение по привлекательной цене.

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При этом инсайдеры сообщают, что новый ноутбук получит процессор Intel восьмого поколения, а также видеокарты GeForce GTX 1060 или GTX 1050 Ti.

Игровой монстр от Xiaomi

Как известно, первое поколение игрового ноутбука Xiaomi Gaming Notebook получило процессор Intel Core i7 седьмого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти, накопитель SSD с 256 ГБ памяти и жесткий диск объемом терабайт памяти, и такие же видеокарты.

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