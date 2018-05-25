Xiaomi Mi7: компания сообщила стоит ли ждать новинку

Уже 31 мая китайская компания Xiaomi представляет новый смартфон Mi8. Такое решение корпорации привело к путанице, ведь последней флагманской моделью производителя был Mi6. Поэтому руководство Xiaomi пояснилл, какой телефон стоит ожидать и почему.

Об этом сообщает wccftech.

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В новом тизере, на котором изображена цифра "7" говорится, что в следующем смартфоне так много изменений и улучшений, что компания решила пропустить "семерку" и представить сразу Mi8. Таким образом, все слухи о выпуске двух поколений можно считать развенчанными.



Тизер Xiaomi Mi7

Кроме флагманского Xiaomi Mi8, который уже показали на фото и видео, 31 мая состоится презентация десятой версии фирменной прошивки MIUI. Еще одной новинкой может оказаться фитнес-трекер Mi Band третьего поколения, который получит OLED-дисплей.