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Xiaomi Mi 7 – флагманские характеристики по низкой цене: обзор, характеристики, цена

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Xiaomi Mi 7: обзор, цена, характеристики
Xiaomi Mi 7: обзор, цена, характеристики / Фото из открытых источников

В сети появились живые фото нового, еще не анонсированного флагмана от китайской компании Xiaomi – Mi 7. По информации из предыдущих утечек уже можно сделать определенные выводы однако, какой на самом деле будет новинка от китайского гиганта на рынке смартфонов. Так чем же такой особенный Xiaomi Mi 7?

Дизайн Xiaomi Mi 7

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Передняя панель новинки напоминает по своему дизайну iPhone X, однако нижняя рамка дисплея в Xiaomi Mi 7 значительно больше, чем боковые, поэтому устройства тяжело будет спутать.

Xiaomi Mi 7
Xiaomi Mi 7 получил дизайн похож на iPhone X

Также из опубликованных фото стало понятно, что смартфон представят в двух размерах, которые, скорее всего, получат названия Xiaomi Mi 7 и Xiaomi Mi 7 Plus. Диагональ дисплея новинки будет 5,65 и 6,01 дюйма соответственно, и они будут выполнены с использованием технологии OLED с соотношением сторон 19:9. Если производитель подтвердит, то никакого подэкранного дактолоскопического датчика эта пара не получит и его разместят на задней панели, что и видно по фото.

Xiaomi Mi 7
Xiaomi выпустит две версии новинки – Mi 7 и 7 Plus Mi

Корпус Xiaomi Mi 7 будет изготовлен из керамики и металла, он получит тонкие металлические вставки на торцах. Однако такое решение существенно увеличит вес самого девайса, весить смартфон будет 148 граммов. Также корпус телефона будет защищен от влаги по стандарту IP68.

Xiaomi Mi 7
Корпус Xiaomi Mi 7 будет керамическим и иметь металлические вставки

Xiaomi Mi 7 поступит в продажу в трех цветовых решениях: золотом, сером и серебряном.

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Характеристики Xiaomi Mi 7

В новинку производители встроят 8-ядерный процессор Snapdragon 845 с тактовой частотой до 2,4 Ггц в паре с видеоускорителем Adreno 540 и 6 Гбайтами оперативной памяти и 32 или 64 Гбайтами встроенной. Также пользователи получат возможность расширить внутреннее хранилище с помощью microSD-карты до 128 Гбайт.

Xiaomi Mi 7
Xiaomi Mi 7 получит 5,7-дюймовый экран

Стоит отметить, что в одноядерном тесте в бенчмарке Geekbench будущее топовое устройство набрало 1914 баллов, а в многоядерном – 6334 балла. Если сравнить эти результаты с тестами OnePlus 6 (2402 балла в одноядерном и 8931 балла в многотоядерному тесте), выпуск которого очень бурно обсуждали, то Xiaomi Mi 7 будет несколько слабее новинки от OnePlus, хотя оба смартфона работают на одном процессоре.

Xiaomi Mi 7
Результаты теста Xiaomi Mi 7 в бенчмарке

Xiaomi Mi 7 получит аккумулятор на 3500 миллиампер часов и поддержку беспроводной зарядки по стандарту Qi. Работать будет смартфон под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo, которую спрятали под фирменной оболочкой MIUI 9.

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Камера Xiaomi Mi 7

Смартфон оборудуют двойной основной камерой с модулями на 16 мегапикселей с поддержкой искусственного интеллекта и светодиодной вспышкой. Как отмечают разработчики, камера сможет автоматически распознавать объекты съемки и подстраивать настройки под них. Также новинка получит фронтальную камеру на 16 мегапикселей, которая получит функцию 3D-распознавания лица.

Дата релиза и цена Xiaomi Mi 7

По данным инсайдеров, презентацию Xiaomi Mi 7 запланировали на 23 мая. Xiaomi Mi 7 оценили в 440 долларов (около 11 500 гривен), а улучшенную версию Xiaomi Mi 7 Plus в 520 долларов (около 13 600 гривен). Хотя официальная презентация состоится только через 2 недели на одном из индийских ресурсов, новинку уже можно предварительно заказать за 27 тысяч рупий (около 10 500 гривен).

Обзор Xiaomi Mi 7 – смотрите видео

Теги: Китай Техно Xiaomi Смартфоны Обзоры
Источник: 24 Канал
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Новости за 10 мая
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