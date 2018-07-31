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Первую партию смартфона Xiaomi Mi 8 Explorer Edition раскупили всего за минуту

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Xiaomi Mi 8 Explorer Edition раскупили за минуту
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition раскупили за минуту / Фото из открытых источников

Первая партия нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 8 Explorer Edition разошлась всего за одну минуту. Стоимость этой версии составила 545 долларов (14 200 гривен).

Об этом сообщает Gizchina.

Правда сколько смартфонов было в этой партии – в Xiaomi не сообщили. Когда в продажу поступит вторая версия, тоже пока неизвестно.

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Как известно, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition оснащен топовым чипом Snapdragon 845. Смартфон получил 6,21-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2248х1080 пикселей. Основная камера Sony IMX363 и Ѕ5К3М3 имеет два модуля с разрешением 12 Мп.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition стоит 545 долларов 

Сканер отпечатка пальцев встроен в экран. Также смартфон имеет систему трехмерного сканирования лица.

Кроме того, Mi 8 Explorer Edition стал первым смартфоном, который имеет установленный высокоточный двухчастотный приемник GPS.

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
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