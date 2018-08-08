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Xiaomi Mi A2 уже в Украине: сколько будет стоить смартфон

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Xiaomi Mi A2 в Украине: цена и характеристики
Xiaomi Mi A2 в Украине: цена и характеристики / Фото из открытых источников

Новый бюджетный смартфон Xiaomi Mi A2, который презентовали 24 июля, уже поступил в Украину. Продажа смартфона официально стартует 15 августа.

Об этом сообщили в сообществе Mi Ukraine.

Так, цена Xiaomi Mi A2 в модификации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти составит 7 999 гривен.

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Как известно, Mi A2 получил 8-яденый чип Snapdragon 660 с графикой Adreno 512. Кстати, Xiaomi Mi A2 выпущен в рамках программы Android One, поэтому он работает на чистом Android, вместо фирменной прошивки Xiaomi MIUI.

Одним из наибольших преимуществ этого смартфона стала камера. Mi A2 получил двойную основную камеру с модулями на 12 Мп и 20 Мп. А селфи-камера имеет разрешение 20 Мп.

Батарея имеет емкость на 3010 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки QC 3.0.

Xiaomi Mi A2: обзор

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Теги: Смартфоны Техно Xiaomi
Источник: 24 Канал
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