18:47
25 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 17°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    25°C 21°C
  • суббота
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск
Вєсті Кремля
21:31, 24 июля
Вести.UA. Музыкальный критик Гройсман. Бедная и лживая Тимошенко
Вєсті.UA
20:55, 24 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР

Чем отличается смартфон Xiaomi Mi A2 от Mi A1: наглядная инфографика

65 Читати новину українською
Xiaomi Mi A2: характеристики и цена
Xiaomi Mi A2: характеристики и цена / Фото из открытых источников

24 июля компания Xiaomi официально представила очередную новинку на рынке смартфонов – Mi A2, который работает на чистом Android One. Как заверили в компании, новинка получила немало преимуществ по сравнению с предшественником.

Об этом пишет издание prostotech.com.

В Xiaomi подготовили инфографику, которая наглядно демонстрирует эти изменения.

Читайте также: Xiaomi Mi A2 и A2 Mi Lite представили официально: обзор, характеристика и цена смартфонов

Так новое устройство Xiaomi Mi A2 получило улучшенный чипсет Snapdragon 660 вместо Snapdragon 625, на котором работает Mi A1. Фронтальная камера новинки имеет разрешение 20 Мп, тогда как у предшественника было всего 5 Мп.

Чим відрізняється Xiaomi Mi A2 від Mi A1
Чем отличается Xiaomi Mi A2 от Mi A1

Также среди очевидных изменений и размер – Mi A2 получил на 0,49 дюймов большую диагональ экрана.

Инженеры увеличили и память – новый смартфон имеет на 2 ГБ большую оперативку (6 ГБ) и вдвое больше встроенной памяти (128 ГБ). Эта модификация обойдется пользователям в 349 евро (10 800 гривен). Новинка поступит в продажу 27 июля.

Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite: обзор

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и цена
 31 мая , 13:46
Samsung официально представила Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus: характеристики, цена
 2 мая , 14:02
Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
 5 апреля , 21:03
В сети обнародовали изображения флагманского смартфона Xiaomi Mi 7
 3 апреля , 15:01
Слухи: Samsung готовится выпустить игровой смартфон
 24 июля , 19:05
Не для "простых смертных": Panasonic готовит смартфон почти за 2 тысячи долларов
 сегодня , 19:02
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук