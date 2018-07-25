Чем отличается смартфон Xiaomi Mi A2 от Mi A1: наглядная инфографика
24 июля компания Xiaomi официально представила очередную новинку на рынке смартфонов – Mi A2, который работает на чистом Android One. Как заверили в компании, новинка получила немало преимуществ по сравнению с предшественником.
Об этом пишет издание prostotech.com.
В Xiaomi подготовили инфографику, которая наглядно демонстрирует эти изменения.
Читайте также: Xiaomi Mi A2 и A2 Mi Lite представили официально: обзор, характеристика и цена смартфонов
Так новое устройство Xiaomi Mi A2 получило улучшенный чипсет Snapdragon 660 вместо Snapdragon 625, на котором работает Mi A1. Фронтальная камера новинки имеет разрешение 20 Мп, тогда как у предшественника было всего 5 Мп.
Чем отличается Xiaomi Mi A2 от Mi A1
Также среди очевидных изменений и размер – Mi A2 получил на 0,49 дюймов большую диагональ экрана.
Инженеры увеличили и память – новый смартфон имеет на 2 ГБ большую оперативку (6 ГБ) и вдвое больше встроенной памяти (128 ГБ). Эта модификация обойдется пользователям в 349 евро (10 800 гривен). Новинка поступит в продажу 27 июля.
Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite: обзор
Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно
Выбор редакции
-
В Киеве сильный дождь повалил рекламные щиты и затопил подземные переходы: фото и видеосегодня, 17:59
-
Инициативы Кремля по новому "референдуму" не удовлетворяют ни Украину, ни США, – экспертсегодня, 16:59
-
Наезд Hummer'а на девочку в Киеве: отец задержанного обнародовал их версию событийсегодня, 16:16