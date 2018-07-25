Чем отличается смартфон Xiaomi Mi A2 от Mi A1: наглядная инфографика

24 июля компания Xiaomi официально представила очередную новинку на рынке смартфонов – Mi A2, который работает на чистом Android One. Как заверили в компании, новинка получила немало преимуществ по сравнению с предшественником.

Об этом пишет издание prostotech.com.

В Xiaomi подготовили инфографику, которая наглядно демонстрирует эти изменения.

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Так новое устройство Xiaomi Mi A2 получило улучшенный чипсет Snapdragon 660 вместо Snapdragon 625, на котором работает Mi A1. Фронтальная камера новинки имеет разрешение 20 Мп, тогда как у предшественника было всего 5 Мп.



Чем отличается Xiaomi Mi A2 от Mi A1

Также среди очевидных изменений и размер – Mi A2 получил на 0,49 дюймов большую диагональ экрана.

Инженеры увеличили и память – новый смартфон имеет на 2 ГБ большую оперативку (6 ГБ) и вдвое больше встроенной памяти (128 ГБ). Эта модификация обойдется пользователям в 349 евро (10 800 гривен). Новинка поступит в продажу 27 июля.

Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite: обзор

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