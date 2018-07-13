Хіаомі готовится к "глобальному запуску" нового смартфона: что о нем известно

Китайский гигант Xiaomi в конце июля в испанском Мадриде готовит первый Глобальный запуск, на котором, кроме Фаблета Mi Max 3, будет представлен еще и смартфон Xiaomi Mi A2.

Ожидается, что Xiaomi Mi A2 по своим техническим характеристикам полностью совпадает с Mi 6X, пишет ресурс Gadgets 360.

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Правда, как подчеркивается, новинка от Xiaomi будет иметь не операционную систему MIUI, которую собственно и разработала эта компания, а «чистую» версию Android 8.1 Oreo.

Кроме того, за производительность здесь будет отвечать восьмиядерный чип Snapdragon 660 с графикой Adreno 512.

Объем оперативной памяти в новинке составит 4/6 ГБ, а внутренней – 32/64/128 ГБ

Оснащен же смартфон будет 5.99-дюймовым широкоформатным LCD-дисплеем (18:9) с разрешением Full HD+ (2160×1080p).

Получит гаджет и батарею на 3010 мАч с поддержкой быстрой зарядки QC 3.0.



Xiaomi Mi A2 будет очень напоминать Mi 6X

Что касается камеры, то здесь будет установлена двойная основная на 12 Мп + 20 Мп. Также среди интересностей – поддержка 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth v5.0, GPS/A-GPS, USB-выход типа C, 3,5-миллиметровый разъем для наушников.

Согласно последней информации от инсайдеров, Xiaomi Mi A2 будет доступен в голубом, золотом и черном цветах.

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Вполне вероятно, новинку представят на Глобальном ивенте от Xiaomi в Мадриде 24 июля. К примеру, Mi A1 было запущено на схожем мероприятии в Нью-Дели в прошлом году. Добавим, на Глобальный запуск от Xiaomi может записаться каждый – достаточно лишь зарегистрироваться до 18 июля на официальном сайте компании.

Что касается цены, то на швейцарском ресурсе Digitec она сейчас составляет 289 франков или около 7,5 тысяч гривен за версию с 32 Гб оперативки, 329 франков или 8,6 тысяч гривен за 64 ГБ и 369 франков или 9,7 тысяч гривен за 128 ГБ.

К слову, в сети магазинов "Алло", которая является официальным представителем Xiaomi в Украине, бюджетный Redmi S2 будет стоить от около 5 до около 6 тысяч гривен.