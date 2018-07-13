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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Хіаомі готовится к "глобальному запуску" нового смартфона: что о нем известно

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Xiaomi Mi A2: цена, характеристики и когда релиз
Xiaomi Mi A2: цена, характеристики и когда релиз / Соцсети

Китайский гигант Xiaomi в конце июля в испанском Мадриде готовит первый Глобальный запуск, на котором, кроме Фаблета Mi Max 3, будет представлен еще и смартфон Xiaomi Mi A2.

Ожидается, что Xiaomi Mi A2 по своим техническим характеристикам полностью совпадает с Mi 6X, пишет ресурс Gadgets 360.

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Правда, как подчеркивается, новинка от Xiaomi будет иметь не операционную систему MIUI, которую собственно и разработала эта компания, а «чистую» версию Android 8.1 Oreo.

Кроме того, за производительность здесь будет отвечать восьмиядерный чип Snapdragon 660 с графикой Adreno 512.

Объем оперативной памяти в новинке составит 4/6 ГБ, а внутренней – 32/64/128 ГБ

Оснащен же смартфон будет 5.99-дюймовым широкоформатным LCD-дисплеем (18:9) с разрешением Full HD+ (2160×1080p).

Получит гаджет и батарею на 3010 мАч с поддержкой быстрой зарядки QC 3.0.

Xiaomi, Mi A2, Мадрид, Глобальний запуск, смартфони, гаджети
Xiaomi Mi A2 будет очень напоминать Mi 6X

Что касается камеры, то здесь будет установлена двойная основная на 12 Мп + 20 Мп. Также среди интересностей – поддержка 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth v5.0, GPS/A-GPS, USB-выход типа C, 3,5-миллиметровый разъем для наушников.

Согласно последней информации от инсайдеров, Xiaomi Mi A2 будет доступен в голубом, золотом и черном цветах.

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Вполне вероятно, новинку представят на Глобальном ивенте от Xiaomi в Мадриде 24 июля. К примеру, Mi A1 было запущено на схожем мероприятии в Нью-Дели в прошлом году. Добавим, на Глобальный запуск от Xiaomi может записаться каждый – достаточно лишь зарегистрироваться до 18 июля на официальном сайте компании.

Что касается цены, то на швейцарском ресурсе Digitec она сейчас составляет 289 франков или около 7,5 тысяч гривен за версию с 32 Гб оперативки, 329 франков или 8,6 тысяч гривен за 64 ГБ и 369 франков или 9,7 тысяч гривен за 128 ГБ.

К слову, в сети магазинов "Алло", которая является официальным представителем Xiaomi в Украине, бюджетный Redmi S2 будет стоить от около 5 до около 6 тысяч гривен.

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Теги: Деньги Техно Гаджеты Смартфоны Информационные технологии Xiaomi
Источник: 24 Канал
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