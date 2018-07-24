Xiaomi Mi Band 3 или Huawei TalkBand B5: какой фитнес-браслет лучший

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 презентовали 31 мая. Этот гаджет можно без преувеличения назвать самым ожидаемым фитнес-трекером. Однако, в начале июля компания Huawei выпустила свой браслет TalkBand B5, которого называли "убийцей" Mi Band 3. Какой из двух гаджетов лучше.

Mi Band 3 или TalkBand B5: сравнение дизайна

Оба фитнес-трекера получили сенсорный дисплей, при этом у TalkBand B5 дисплей больше – 1,13 дюйма и имеет более высокое разрешение – 300х160 пикселей, против 0,78 дюймового дисплея Mi Band 3 с разрешением 128x80 точек.

Читайте также: Чем отличается Xiaomi Mi Band 3 от Mi Band 2: четыре главные преимущества новинки

Оба трекера на руке смотрятся довольно громоздко, хотя это логично, учитывая размер дисплеев. Для сравнения Mi Band 2 выглядит значительно меньше, а следовательно комфортнее: его не видно под одеждой и не ощутимо во время сна или занятий спорта.



Huawei TalkBand B5 получил улучшенную функцию отслеживания сна

Mi Band 3 имеет силиконовый ремешок и доступний в трех цветах: черном, красном и темно-синем. TalkBand B5 можно купить с силиконовым или металлическим ремешком.



Xiaomi Mi Band 3 более громоздкий чем Mi Band 2

Mi Band 3 или TalkBand B5: сравнение характеристик

Браслет Mi Band 3 получил классический набор фитнес-теркера: усовершенствованные функции измерения шагов, сердцебиения и количества сожженных калорий. С помощью кнопки гаджетом можно принимать или отклонять звонки. Также на сенсорный экран можно вывести сообщение, которые пользователь получает в соцсетях или СМС.

TalkBand B5 тоже отслеживает основные параметры физической активности: шаги, сердечный ритм, сон и тому подобное. Этот гаджет также может отображать сообщения и принимать звонки. Однако, в отличие от Mi Band 3, через него можно разговаривать. То есть устройство от Huawei играет роль Bluetooth-гарнитуры.



Xiaomi Mi Band 3 может работать на одном заряде до 20 дней

Оба устройства поддерживают функцию поиска смартфона, правда только в радиусе приема сигнала Bluetooth.

Также два гаджета имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP67, то есть с двумя устройствами можно ходить в душ и плавать в бассейне.

Xiaomi Mi Band 3: обзор

Батарея Xiaomi Mi Band 3 имеет емкость 110 мач, то есть устройство способно работать до 20 дней на одном заряде. Емкость Huawei TalkBand B5 чуть меньше – 108 мач, поэтому устройство придется заряжать примерно каждые 3 недели.

Mi Band 3 или TalkBand B5: сравнение цен

Именно в этом пункте мы видим самое существенное различие между устройствами. Стоимость Mi Band в Китае составляет 169 юаней – это около 26 долларов или 700 гривен. Правда в Украине устройство обойдется дороже – 1300 гривен.

Читайте также: Смарт-часы от Xiaomi: крутой дизайн и приятная цена

В то же время Huawei TalkBand B5 почти в 7 раз дороже браслета Xiaomi. Так, за трекер с силиконовым ремешком придется отдать 150 долларов (3 900 гривен), версия с кожаным ремешком стоит 180 долларов (4 600 гривен), а с металлическим – 225 долларов (5 800 гривен).



Huawei TalkBand B5 стоит почти в 7 раз больше, чем Xiaomi Mi Band 3

Поэтому с такой разницей в цене сомнительно, что Huawei TalkBand B5 действительно будет "убийцей" Mi Band 3.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.