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Xiaomi Mi Band 3 можно заказать в Украине: сколько стоит фитнес-браслет

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Xiaomi Mi Band 3 в Украине: цена
Xiaomi Mi Band 3 в Украине: цена / mi.ua

Новый фитнес-трекер от компании Xiaomi – Mi Band 3 – наконец поступил в продажу в Украине. Браслет появился на сайте mi.ua, где уже доступен предварительный заказ на новинку.

Предзаказ Xiaomi Mi Band 3 стоит 1399 гривен. При этом обычная стоимость новинки обойдется пользователю в 1555 гривен.

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Как известно, этот фитнес-браслет имеет большой сенсорный OLED-дисплей с диагональю 0,78 дюйма и разрешением 128х80 точек. На экран можно вывести время, погоду читать сообщения из соцсетей и тому подобное.

Xiaomi Mi Band 3 в Україні

Xiaomi Mi Band 3: цена в Украине

Кстати, он получил защиту от воды и пыли, что позволяет погружаться под воду на 50 метров. Также Mi Band 3 получил возможность отклонять звонки длинным нажатием на специальное углубление.

А вот чип NFC (возможность рассчитываться с помощью браслета) эта модель еще не имеет. Модели с чипом поступят в продажу в сентябре.

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Теги: Техно Гаджеты Xiaomi
Источник: 24 Канал
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