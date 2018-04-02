Что известно о Xiaomi Mi Band 3: характеристика и дата выхода

Разговоры о новом фитнес-браслете Mi Band 3 не утихают. При этом официальной информации о характеристиках Xiaomi Mi Band 3 или точной дате выхода не так и много.

Мы попытались обобщить информацию обо всем, что известно о фитнес-браслете на данный момент.

Характеристики Xiaomi Mi Band 3

Стоит отметить, что линейка фитнес-браслетов от Xiaomi – одна из самых популярных в мире. Это и неудивительно, ведь Mi Band имеют привлекательный дизайн, хороший набор функционала и все это по очень бюджетной цене.

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Недавно в СМИ появилась информация, что в приложении Mi Fit для смартфонов на базе Android есть упоминание о двух новых фитнес-трекерах, которые должны появиться в ближайшее время. Один из них и является Xiaomi Mi Band 3.

Известно, что новый браслет от Xiaomi будет оснащен специальным датчиком для определения частоты сердечных сокращений. Также Xiaomi Mi Band 3 будет иметь сенсорный экран и отдельную кнопку, с помощью которой владелец трекера сможет подтверждать различные действия. На экране пользователи смогут просматривать больше различной информации – время, погоду, количество пройденных шагов и тому подобное. Также говорят, что на экране гаджета пользователи смогут даже читать сообщения.

Так может выглядеть Xiaomi Mi Band 3

По данным источников, корпус Mi Band 3 будет выполнен из нержавеющей стали, поэтому новинка должна стать более прочной, при этом увеличится и его вес.

При этом одним из ключевых нововведений Xiaomi Mi Band 3, опять же по слухам инсайдеров, должен быть модуль NFC. Это предоставит возможность пользователям выполнять бесконтактные платежи.

Еще одно новшество, о котором стало известно из источников, это GPS-модуль. То есть Mi Band 3 будет иметь возможность отслеживать маршрут движения пользователя без помощи смартфона. Кроме того, новинка Xiaomi должна выполнять еще одну функцию – отслеживание дыхания. Как известно, такую ​​функцию выполняет приложение Breathe на Apple Watch.

Кроме того, Xiaomi Mi Band 3 должен иметь защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Дизайн Xiaomi Mi Band 3

Как сообщают источники, внешний вид Xiaomi Mi Band 3 будет похожим на Mi Band 2 и все же будет иметь несколько отличий. Так, OLED-дисплей Xiaomi Mi Band 3 будет иметь диагональ 1,5 дюйма (как в Samsung Gear Fit S2 Pro). Экран будет полностью сенсорным. Как известно, в Mi Band 2 сенсорной была только кнопка, расположенная внизу дисплея.

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Также некоторые эксперты предполагают, что экран Mi Band 3 станет цветным.

Дата выхода Xiaomi Mi Band 3

1 апреля появилась информация о презентации Xiaomi Mi Band 3. Однако, достоверного подтверждения информации пока нет. Поэтому, скорее всего, это был просто первоапрельский розыгрыш.

Один из вариантов дизайна Xiaomi Mi Band 3

При этом 29 марта владелец Huami Technology (партнерская компания Xiaomi в США) Хуан Ван заявил, что фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 будет выпущен уже в этом году. Более конкретной даты в компании не озвучили.