Xiaomi Mi Band 3 официально поступил в продажу в Украине: цена приятно удивляет

В Украине официально стартовали продажи фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 3. Его можно приобрести за 899 гривен. Трекер также получил поддержку кириллицы, поэтому уведомления на экране будут отображаться корректно.

Об этом сказано в сообществе Mi Ukraine в Facebook.

Ранее Xiaomi Mi Band 3 можно было купить в Украине по предзаказу, однако цена была значительно выше – 1399 гривен.

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Официальная стоимость Mi Band 3 в Украине мало отличается от рекомендованной в Китае. Так, во время презентации назвали цену в 169 юаней – это около 700 гривен.

Как известно, Xiaomi Mi Band 3 получил сенсорный экран, почти вдвое больше чем у предшественника. Устройство также имеет защиту от воды и пыли, что дает возможность погружаться под воду на глубину до 50м.

На одном заряде батареи Mi Band 3 может работать до 20 дней.

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При этом разрекламированный чип NFC, который дает возможность рассчитываться с помощью браслета, эта модель не получила. Появится ли в Украине версия с NFC, пока неизвестно. Есть вероятность, что такие модели буду продавать исключительно на территории Китая.

Xiaomi Mi Band 3: обзор

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