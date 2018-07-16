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Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Xiaomi Mi Band 3 показали в новом дизайне: фото

74 Читати новину українською
Mi Band 3 Explorer Edition
Mi Band 3 Explorer Edition / prostotech.com

Компания Xiaomi выпустила еще одну версию Mi Band 3 – Explorer Edition с полупрозрачным резиновым ремешком. Фото новинки уже появились в китайской соцсети Weibo.

Об этом сообщает prostotech.com.

При этом детальной информации о Xiaomi Mi Band 3 Explorer Edition пока нет. Неизвестно, получит ли новый гаджет расширенные спецификации, или же изменится только внешний вид.

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Как свидетельствуют фото, снаружи модуль с сенсорным дисплеем OLED выглядит так же, как и обычная версия, поэтому не исключено, что единственным изменением будет наличие прозрачного ремешка. Сейчас обычный Mi Band 3 доступен с тремя вариантами ремешков, такими как черный, оранжевый и синий.

Mi Band 3 Explorer Edition

Устройство получило прозрачный браслет

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Теги: Техно Гаджеты Фитнес-трекер Xiaomi
Источник: 24 Канал
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