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Xiaomi Mi Band 3 получил обновление прошивки, стала доступной еще одна полезная функция

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Xiaomi Mi Band 3 получил обновление прошивки
Xiaomi Mi Band 3 получил обновление прошивки / Фото из открытых источников

Сегодня, 19 июня, фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 получил первое обновление прошивки. Благодаря этому в смартфоне стала доступной новая полезная функция.

Об этом пишет akket.com.

Так, владельцы гаджета могут удаленно отключать звук телефона. Ранее, если владелец Mi Band 3 не хотел принимать звонок. Ему приходилось слушать звуки звонка смартфона, а также вибрации браслета все время, пока звонил смартфон.

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Теперь звук можно скрутить. Это особенно удобно, когда вы идете по улице, или едете в метро, или же тогда, когда просто нет времени ответить на звонок.

Xiaomi Mi Band 3

Xiaomi Mi Band 3 имеет отличную защиту от воды

Чтобы новая прошивка заработала, надо также обновить приложение для смартфонов на базе Android. При этом обновленное приложение для iPhone (iOS) должен быть доступно через несколько дней.

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Теги: Техно Фитнес-трекер Xiaomi Гаджеты
Источник: 24 Канал
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