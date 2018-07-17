Реальные фото Xiaomi Mi Max 3 появились до официальной презентации
Президент компании Xiaomi Лень Бинь обнародовал реальные снимки смартфона Xiaomi Mi Max 3, который должны представить 19 июля. Фото размещены в социальной сети Weibo.
Так, на первом фото мы видим Mi Max 3 в трех цветах: золотом, синем и черном.
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Реальные фото Xiaomi Mi Max 3
Как ранее было известно, устройство получило 6,9-дюймовый и мощную батарею емкостью 5500 мАч. Устройство получит процессор Qualcomm Snapdragon 636.
Xiaomi Mi Max 3 презентуют 19 июля
На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев. Mi Max 3 будет доступен в нескольких модификациях: с 3 и 4 ГБ внутренней памяти и 32, 64 и 128 ГБ флэш-памяти.
Фото Xiaomi Mi Max 3 подтвердили слухи о характеристиках
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Xiaomi Mi Max 3 будет доступен в 3 цветах
Цена Xiaomi Mi Max 3 пока неизвестна