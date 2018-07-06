Смартфон Xiaomi Mi Max 3 показали на видео

В китайских соцсетях появилось видео, на котором вроде бы еще неанонсированный смартфон от Xiaomi – Mi Max 3. По слухам, смартфон будет настоящим великаном – диагональ дисплея составит 6,9 дюймов.

Об этом сообщает GizmoChina.

Также, на кадрах можно разглядеть, что один из двух датчиков камеры задней панели телефона имеет разрешение 12 МП. Второй датчик будет 5-мегапиксельным. На задней панели размещен и сканер отпечатков пальцев.

Читайте также: Какой смартфон чаще всего покупают украинцы в интернете: интересная инфографика

Кроме того, на пленке видно, что смартфон получит батарею, емкостью 5 500 мА/ч.



Обнародовали фото смартфона Xiaomi Mi Max 3

Как сообщают инсайдеры, Xiaomi Mi Max 3 будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 636. Будут доступны две модификации: с 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Новинка должна работать на базе Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 9.

Фото пролило свет на характеристики Xiaomi Mi Max 3

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Так может выглядеть Xiaomi Mi Max 3