Как смартфон лучше купить: Xiaomi Mi MAX 3 или Huawei Honor Note 10

В середине июля официально представили долгожданный фаблет (смартфон с диагональю от 5,5 дюймов до 7 дюймов) Xiaomi Mi MAX 3, диагональю 7 дюймов. Через несколько недель другая китайская компания Huawei представила своего 7-дюймового великана – Honor Note 10. Так какой из телефонов выгоднее купить.

Дизайн Xiaomi Mi MAX 3 и Huawei Honor Note 10

Оба смартфона представлены без выреза вверху экрана с тонкими рамками. При этом Mi MAX 3 получил незначительную выпуклость в центре, и сужение по краям у рамок, что дает возможность лучше его держать в руке. А это важно, учитывая габариты устройства. Mi MAX 3 получил металлический корпус, на выбор покупателя три цвета: черный, золотистый и синий. При этом Honor Note 10 имеет стеклянную заднюю панель, как у флагманских смартфонов. Доступны два цвета устройства: черный и синий.

Читайте также: ТОП-5 безрамочных смартфонов, что дешевле популярных брендов

Характеристики Xiaomi Mi MAX 3 и Huawei Honor Note 10

Xiaomi Mi MAX 3 получил IPS-экран с разрешением 2160х1080 пикселей, в то же время новинка от Huawei оснащена топовым Super AMOLED экраном с разрешением 2220х1080 точек. Поэтому очевидно, что более насыщенная картинка будет у последнего.

Xiaomi Mi MAX 3: обзор

Великан от Xiaomi получил бюджетный чип Qualcomm Snapdragon 636 с максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц. Конкурент от Huawei работает на топовом процессоре SoC Kirin 970, собственного производства компании. Кроме того, Honor Note 10 имеет поддержку технологии CPU Turbo, которая может повысить производительность процессора. Также Honor Note 10 поддерживает систему жидкого охлаждения The Nine. Поэтому устройство должно заинтересовать фанатов игр.

Xiaomi Mi MAX 3 стоит вдвое меньше конкурента от Huawei

Xiaomi Mi MAX 3 доступен в следующих модификациях: 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ постоянной памяти. Honor Note 10 получил больший объем оперативки: 6 или 8 ГБ, при этом объем встроенного хранилища такой же, как и в Xiaomi, 64 или 128 ГБ.

Читайте также: Абсолютно безрамочный смартфон Xiaomi Mi Mix 3 с выдвижной камерой показали на схеме

Основная камера Mi MAX 3 имеет два модуля на 12 Мп и 5 Мп, фронтальная – 8 Мп. Также смартфон оснащен системой искусственного интеллекта, которая будет помогать в работе камеры и даст возможность оптимизировать энергопотребление, составляя список наиболее актуальных приложений. Honor Note 10 тоже получил сдвоенную камеру с модулями на 24 и 16 Мп, и 13-мегапиксельную селфи-камеру.

Huawei Honor Note 10: обзор

Весомым преимуществом Honor Note 10 можно считать наличие NFC (технология для осуществления бесконтактных платежей). В то же время Mi MAX 3 такой функции нет.

А вот в емкости батареи устройство от Xiaomi обошло конкурента от Huawei. Аккумулятор Xiaomi Mi MAX 3 имеет объем 5500 мАч. А емкость батареи Honor Note 10 – 5000 мАч. Обе модели поддерживают функцию быстрой зарядки.

Цена Xiaomi Mi MAX 3 и Huawei Honor Note 10

Xiaomi Mi Max 3 можно считать смартфоном среднего уровня, одновременно Honor Note 10 является устройством с флагманскими характеристиками, поэтому цена на обе модели существенно отличается. Так, самая дешевая версия Mi MAX 3 обойдется в 250 долларов (около 6 575 гривен), а более продвинутая модификация (6/128 ГБ) стоит 295 долларов (около 7 760 гривен).

Читайте также: Какой фитнес-браслет лучший: Xiaomi Mi Band 3 или Huawei TalkBand B5

Стоимость Honor Note 10 стартует от 2799 юаней (11 100 гривен) с 6/64 ГБ памяти. Топовая версия имеет соотношение памяти 8/128 ГБ и стоит 3599 юаней (14 400 гривен).

Huawei Honor Note 10 получил флагманские характеристики

Какой смартфон лучше купить

Итак, подведем итоги. Если вы ищете смартфон с большим экраном и флагманскими характеристиками – мощным процессором, насыщенной картинкой, и хотите рассчитываться с помощью смартфона, – выбирайте Huawei Honor Note 10. При этом, если вам не нужно устройство для игр, а планируете использовать его для видео, просмотра соцсетей и другой повседневной работы, вам вполне подойдет середнячок Xiaomi Mi Max 3, при этом стоит он вдвое дешевле.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно