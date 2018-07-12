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Xiaomi Mi Max 3: появилась дата анонса и характеристики смартфона

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Xiaomi Mi Max 3: дата анонса, характеристики
Xiaomi Mi Max 3: дата анонса, характеристики / фото из соцсетей

Новый смартфон Xiaomi Mi Max 3 с нетерпением ждут миллионы пользователей. И хотя в сеть иногда просачивается информация о характеристиках или даже фото, то об официальной презентации данных не было.

Как пишет gizchina.com, сегодня, 12 июля, корпорация наконец объявила дату презентации. Xiaomi Mi Max 3 представят миру уже скоро – 19 июля.

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На официальном аккаунте Xiaomi в китайской социальной сети Weibo разместили изображение нового смартфона.

Xiaomi Mi Max 3

Тизер смартфона Xiaomi Mi Max 3

Относительно характеристик, то пока известно, что Xiaomi Mi Max 3 получит 6,9-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160 на 1080 пикселей (FHD +) и соотношением сторон 18: 9 Это, собственно, и является одной из главных особенностей смартфона. Также новинка получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти.

Xiaomi Mi Max 3 будет работать на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 636 с тактовой частотой 2,2 ГГц. На задней крышке инженеры разместили основную камеру с двойной модулем на 12 и 5 Мп. Фронтальная камера будет иметь 5 Мп.

Xiaomi Mi Max 3 показали на видео

Также устройство получило мощную батарею емкостью 5500 мАч. Учитывая размеры экрана, это действительно нужно. Смартфон будет иметь поддержку технологии быстрой зарядки.

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
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