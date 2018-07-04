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Смартфон Xiaomi Mi Max 3: в сети появились фото его дисплейного модуля

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Так может выглядеть дисплей Xiaomi Mi Max 3
Так может выглядеть дисплей Xiaomi Mi Max 3 / china-review.com.ua

Официальная дата презентации смартфона Xiaomi Mi Max 3 до сих пор неизвестна. При этом в сети уже появились фото дисплейного модуля нового смартфона.

Как пишет издание china-review.com.ua, вероятнее всего презентация Xiaomi Mi Max 3 состоится в этом месяце.

При этом на AliExpress уже предлагают дисплейный модуль для Mi Max 3 по цене 65 долларов. Как известно, размеры нового смартфона нетипичные, его диагональ 7 дюймов.

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Также по слухам известно, что Xiaomi Mi Max 3 получит чип Qualcomm Snapdragon 636. Базовая модель будет иметь 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Основная камера будет состоять из двух модулей на 12 Мп и 5 Мп. Также новинка получит мощный аккумулятор емкостью 5400 мА/ч.

Смартфон получит прошивку MIUI 10 "из коробки ".

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
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