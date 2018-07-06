Назвали цену смартфона Xiaomi Mi Mix 3: стоимость моделей "кусается"

Обнародовали новую информацию о цене безрамочного смартфона от Xiaomi – Mi Mix 3. На этот раз источник сообщил цену моделей – смартфон будет доступен в 6 модификациях.

Об этом сообщает AndroidPure.

Так, по данным инсайдеров, Xiaomi Mi Mix 3 может получить датчик отпечатков пальцев, который будет размещен на экране. Также ранее появилась информация, что смартфон получит интересное дизайнерское решение относительно селфи-камеры – она будет размещена на выдвижном модули, как у смартфона Vivo Nex.

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Так может виглядеть Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 3 будет доступен в двух модификациях. Первая будет иметь батарею на 3500 мА. С такой батареей можно будет приобрести 4 модели:

6 ГБ оперативной + 64 ГБ встроенной памяти– стоимостью 510 (13 200 гривен) 6 ГБ оперативной + 128 ГБ встроенной памяти – 555 долларов (14 400 гривен) 8 ГБ оперативной + 128 ГБ встроенной памяти – 600 долларов (15 600 гривен) 8 ГБ оперативной + 256 ГБ внутренней памяти – 645 долларов (16 800 гривен).







Селфи-камера Xiaomi Mi Mix 3 будет выдвижной

Вторая модификация Xiaomi Mi Mix 3 будет иметь керамический корпус и аккумулятор на 4000 мА и доступна будет в таких версиях:

6 ГБ оперативной + 64 ГБ флэш-памяти – 660 долларов (17 100 гривен) 6 ГБ оперативной + 128 ГБ встроенной памяти – 705 долларов (18 300 гривен) 8 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ флэш-памяти – 750 долларов (19 500 гривен) 8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ флэш-памяти – 800 долларов (20 800 гривен).

Кроме того, Mi Mix 3 получит специальную версию Ferrari edition. О ее цене пока ничего не известно, однако, скорее всего она будет еще выше.

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