Смартфон Xiaomi Mi MIX 3: цена и характеристики появились до анонса

До сих пор нет достоверной информации о том, когда представят смартфон Xiaomi Mi MIX 3. По слухам. Он появится уже в следующем месяце. При этом в сети уже появились характеристики и цена будущей новинки.

Об этом пишет prostotech.com.

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По слухам, Xiaomi Mi MIX 3 получит большой безрамочный экран и выдвижную селфи-камеру. Экран получит разрешение 2K на своем AMOLED-дисплее с технологией COP. Будет работать устройство на топовом чипсете Snapdragon 845.



Фронтальная камера Xiaomi Mi MIX 3 будет выдвижной

Фронтальная камера, которая спрятана, будет иметь разрешение 20 Мп. Также смартфон будет иметь сканер отпечатков пальцев, что встроен под дисплеем. Кроме того, будущая новинка получит поддержку беспроводной зарядки Qi.

Стоимость Mi MIX 3 составит около 3899 юаней (569 долларов или 15 500 гривен).

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