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Xiaomi MIUI 10: где скачать прошивку и список устройств

85 Читати новину українською
MIUI 10:где скачать прошивку и список устройств
MIUI 10:где скачать прошивку и список устройств / bgr.in

Новая прошивка MIUI 10 для смартфонов Xiaomi уже доступна для скачивания. Сейчас MIUI 10 обновить можно на 8 смартфонах китайского бренда.

Издание prostotech.com опубликовало перечень моделей смартфонов, на которых доступно обновление прошивки Xiaomi MIUI 10, а также ссылки, где ее можно скачать.

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Как перейти на MIUI 10

  1. Создайте резервную копию ваших данных перед переходом на MIUI 10;
  2. Если вы используете стабильную прошивку MIUI V5 / MIUI 6 / MIUI 7 / MIUI 8 / MIUI 9, выберите MIUI 10 с помощью метода Fastboot;
  3. Если вы используете MIUI 8 Global Beta ROM, или предыдущую версию MIUI 9 Global Beta ROM перейдите к приложению "Обновление" и проверьте наличие обновлений.
  4. Если устройство имеет закрытый Bootloader, разблокируйте его перед тем, как прошивать через Fastboot.

MIUI 10: где скачать прошивку

Mi 6

Recovery 1592M
Global_8.7.5_56c881e336_8.0.zip
Fastboot 2067M
global_images_8.7.5_20180705.0000.00_8.0_global_901d4a1f3d.tgz

Mi MIX 2
Recovery 1638M
Global_8.7.5_6a5994409a_8.0.zip
Fastboot 2087M
_global_846a47b3c1.tgz

Redmi S2
Recovery 1308M
8.7.5/miui_HMS2Global_8.7.5_01922f2426_8.1.zip
Fastboot 2065M
global_images_8.7.5_20180705.0000.00_8.1_global_2c3354b9fb.tgz

Redmi Note 5 Pro/Redmi Note 5
Recovery
Global_8.7.5_066aab3bca_8.1.zip
Fastboot 2543M
global_0fa0bc59e3.tgz

Mi MIX 2S
Recovery 1727M
Global_8.7.5_218f13c904_8.0.zip
Fastboot 2354M
global_020310f241.tgz

Mi 5
Recovery 1414M
Global_8.7.5_c06de5510d_8.0.zip
Fastboot 1633M
global_b05cf15019.tgz

Mi Note 2
Recovery 1453M
Global_8.7.5_fa2bf3ec26_8.0.zip
Fastboot 1673M
global_images_global_ed280cd9ba.tgz

Mi MIX
Recovery 1442M
Global_8.7.5_.zip
Fastboot 1620M
global_36082d8fd6.tgz

Как известно, Xiaomi представила новую прошивку 31 мая. MIUI 10 можно будет установить на более чем 30 смартфонах из разных ценовых категорий. Прошивка MIUI 10 предусматривает повышение скорости работы смартфонов Xiaomi, а также их автономности. Кроме того, появился новый интерфейс, стилизирован он под операционную систему Android P от компании Google.

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Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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