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Xiaomi намекнула, что выпустит новую линейку телевизоров

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Xiaomi намекнула, что выпустит новую линейку телевизоров
Xiaomi намекнула, что выпустит новую линейку телевизоров / Фото из открытых источников

Компания Xiaomi может уже в ближайшее время представить новую линейку телевизоров. Так, на официальной странице Xiaomi в китайской соцсети Weio появился плакат, в котором говорится о событии "Стратегическая конференция Xiaomi TV".

Об этом пишет prostotech.com.

Так, Xiaomi уже выпускала линейку телевизоров под брендом Mi: это флагманская серия Mi TV 4, а также бюджетные Mi TV 4C, Mi TV 4S и 4A.

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Так, в начале этого года компания представила 50-дюймовую модель Mi TV 4A по цене в 2199 юаней (8 700 гривен). Эта модель является шестой в серии Mi TV 4A, которая также имеет 32-дюймовые, 43-дюймовые, 49-дюймовые, 55-дюймовые и 65-дюймовые модели.

Характеристики будущих новинок новинок пока неизвестны.

Xiaomi натякнула, що випустить нову лінійку телевізорів
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Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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