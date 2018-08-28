Xiaomi намекнула, что выпустит новую линейку телевизоров

Компания Xiaomi может уже в ближайшее время представить новую линейку телевизоров. Так, на официальной странице Xiaomi в китайской соцсети Weio появился плакат, в котором говорится о событии "Стратегическая конференция Xiaomi TV".

Об этом пишет prostotech.com.

Так, Xiaomi уже выпускала линейку телевизоров под брендом Mi: это флагманская серия Mi TV 4, а также бюджетные Mi TV 4C, Mi TV 4S и 4A.

Читайте также: Популярный телевизор Xiaomi Mi TV 4A можно приобрести на официальном сайте: цена техники

Так, в начале этого года компания представила 50-дюймовую модель Mi TV 4A по цене в 2199 юаней (8 700 гривен). Эта модель является шестой в серии Mi TV 4A, которая также имеет 32-дюймовые, 43-дюймовые, 49-дюймовые, 55-дюймовые и 65-дюймовые модели.

Характеристики будущих новинок новинок пока неизвестны.



Интригующий пост Xiaomi

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно