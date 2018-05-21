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Xiaomi обещает представить умный дрон: чем уникально устройство

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Дрон от Xiaomi
Дрон от Xiaomi / xiaomitoday.com

Китайская компания Xiaomi с компанией Funsnap анонсировала новый дрон Drone iDol, который имеет функцию искусственного интеллекта.

Об этом пишет tehnot.com.

Дрон умеет складываться так, что его длинная сторона 23 см, а вес -360 грамм.

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Устройство может соединяться со смартфоном или планшетом при помощи Wi-Fi. При этом управлять дроном очень просто, может справиться и ребенок.

При этом устройство имеет специальный II-чип, который самостоятельно может определить движение и делать на основе этих данных фотографии с высоты. Максимальное качество записи видео – 1080р при 30 кадрах в секунду.

Кроме того, ИИ-чип может распознавать жесты своего владельца, поэтому в теории для управления дроном даже смартфон не нужен. Он также автоматически отслеживает предметы, фигуры людей и другие объекты, которые можно сфотографировать.

Стоимость дрона Xiaomi -899 юаней, что примерно равно 3500 гривен.

Дрон від Xiaomi

Умный дрон от Xiaomi

Теги: Техно Гаджеты Xiaomi
Источник: 24 Канал
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