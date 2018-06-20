Xiaomi объявила дату презентации смартфона Redmi 6 Pro и планшета Mi Pad 4

Компания Xiaomi опубликовала официальные постеры, которые раскрыли дату презентации смартфона Redmi 6 Pro и планшета Mi Pad 4. Сейчас уже известно, что Redmi 6 Pro станет более производительной версией представленных ранее бюджетных моделей Redmi 6 и Redmi 6A.

Об этом сообщает Gizchina.

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В соответствии с постерами, опубликованными на официальной странице Redmi в китайской социальной сети Weibo, презентация смартфона Xiaomi Redmi 6 Pro состоится 25 июня, в один день с планшетом Mi Pad 4. Также в сети опубликовали инсайдерские фотографии новинки, которые подтверждают ранее опубликованную информацию со ссылкой на агентство TENAA.



Xiaomi Redmi 6 Pro представят 25 июня

Redmi 6 Pro получит 5,84-дюймовый дисплей с соотношением 19:9 и вырезом в верхней части экрана. По имеющейся информации, "сердцем" смартфона станет 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с частотой 2,0 ГГц. В зависимости от модификации, пользователям будут доступны 2/3/4 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель на 16/32/64 ГБ соответственно. Емкость аккумулятора устройства составит 4 000 миллиампер часов. Смартфон будет доступен в разных цветах корпуса и будет работать под управлением Android 8.1 Oreo.



Xiaomi Redmi 6 Pro получит двойную основную камеру и вырез в экране

Информации о планшет Mi Pad 4 как и раньше немного: вероятно устройство получит 8-ядерный процессор Snapdragon 660, 13-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры и аккумулятор емкостью 6 000 миллиампер часов.



Xiaomi Mi Pad 4 презентуют 25 июня вместе с Xiaomi Redmi 6 Pro

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Ранее предполагалось, что презентация Xiaomi Mi Max 3 пройдет в один день с Redmi 6 Pro, но официального подтверждения этому пока компания не давала. Цена всех новинок тоже остается неизвестной.

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