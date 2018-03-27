Xiaomi официально представила смартфон Mi MIX 2: характеристика и цена

Китайская компания Xiaomi представила обновленную версию смартфона Mi MIX 2. Новинка содержит топовый процессор Snapdragon, двойную камеру и беспроводную зарядку. Кстати, последний факт является уникальным для устройств Xiaomi.

Об этом пишет itechua.com.

Передняя часть Mi MIX 2s мало чем отличается от предшественника: разработчики оставили рамки вокруг дисплея, а фронтальную камеру разместили ниже экрана.

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Другая сторона Mi MIX 2s имеет более очевидные различия, в частности двойную камеру разместили в верхнем левом углу, как в iPhone X. При этом сканер отпечатков пальцев остался на привычном месте.

Кстати, впервые в смартфоне Xiaomi появилась беспроводная зарядка. Она реализована распространенным стандартом Qi.

Технические характеристики Mi MIX 2s:

Дисплей: IPS, 5.99 дюйма с разрешением 2160х1080 пикселей и соотношение сторон 18:9;

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 845 c тактовой частой 2.45 ГГц;

Графический ускоритель: Adreno 540;

Память: 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ пользовательского пространства;

Основная камера: двойная, состоит из 12-мегапиксельных модулей (широкоугольных + телефото)

Аккумулятор 3400 мАч;

ОС: Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 9.5.

Кстати, приложение камеры имеет систему искусственного интеллекта, с помощью которой определяет объекты в кадре (еда, небо, люди и т.д.) и в зависимости от этого настраивает параметры для съемки.

Искусственный интеллект также разблокирует смартфон по лицу владельца. Система может определить человека под любым углом, с разной прической и даже с головными уборами и очками.



Смартфон Mi MIX 2: характеристика и цена

Сколько стоит Mi MIX 2

В Китае версия Mi MIX 2 с 6/64 ГБ составляет 527 долларов (около 13830 гривен), а версия с 6/128 ГБ стоит 575 (около 15 100 гривен). Версию с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ пространства можно приобрести за 639 долларов (около 16800 гривен), а с 8 Гб оперативной памяти – в 750 долларов (около 19700 гривен).